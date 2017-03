Így köszöntjük a tavasz első napját

Bár valójában már jó néhány napja érezhetjük a tavaszt (kivéve a hétvégi esős időszakot), meteorológiailag csak ma kezdődött el az évszak. Hogy tovább erősítsünk a tavaszi feelingünkön, beszereztünk néhány virágos mobiltokot, ami nemcsak nagyon menő, de még aktuális is.

Mielőtt túlzottan elkezdenénk örülni a tavasznak, ne felejtsük, hogy van a sztoriban egy kis szomorúság is: hétvégén hajnalban fogjuk átállítani az órákat egy órával vissza, ami sajnos azt is jelenti, hogy ennyivel kevesebbet fogunk aludni szombatról vasérnapra virradóra. Cserébe viszont napfényes reggelekre ébredhetünk, és tovább is fog tartani a napsütés, mint a borús téli napokon.

Eléggé fair dealnek hangzik, nem? Ha pedig beleszerettél valamelyik mobiltokba, itt meg is rendelheted őket.

Képek: Bored Panda