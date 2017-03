Tekerd körbe a várost – 4 remek budapesti bicikliút

A tavasz biztos jele, hogy egyre többen pattannak a biciklijükre, hogy két keréken járják a várost. Összegyűjtöttünk 4 bicikliútvonalat, melyen tekerve nemcsak Budapestben gyönyörködhetsz, de a közelükben egy-egy remek kávézót vagy éttermet is találhatsz.

Budapest egyik legelső biciklis útja a mai Petőfi hídon (akkori nevén Horthy Miklós hídon) volt, melyet 1937-ben adtak át. Ezt követte a Kerepesi úton és az Árpád hídon lévő kerékpárút -igaz, ez utóbbi kettőt mára megszüntették. A rendszerváltás idején csak 12 kilométernyi út állt a bringások előtt, ma azonban 187 km-nyi kerékpárútja van a városnak, melyek közül most négyet útvonalat ajánlunk.

Kiskörút

A Deák Ferenc térig tartó Kiskörút már régóta büszkélkedhet biciklis sávval. Ez azért is örvendetes hír, mert a város egyik legfelkapottabb találkozóhelye a Deák téri templom, melyet így két keréken is meg tudsz közelíteni. Ha a Fővám tér felől bringázol, a Múzeum körútnál állj meg a Feketénél, és igyál egy csésze frissítő kávét – így legalább a tekeréshez is plusz lendületet kapsz.

Andrássy út

A Kiskörútról pár tekerésnyire találod az Andrássy úti biciklis utat. A tavaszi-nyári szezonban turistáktól nyüzsgő úton már csak azért is érdemes végighaladnod, mert csodálatos épületekben (és boltokban) gyönyörködhetsz. Sajnos az itt található kedvenc kávézónk a Lotz teremben bezárt,ezért inkább egy étkezőt ajánlanánk itt, a Kodály-körönd közelében lévő Millennium da Pippo, olasz éttermet, ahonnan még senki nem jött ki éhesen.

Attila út

A Budai Vár árnyékában húzódó Attila út egy szakaszán is tekerhetünk bicikliúton. Ha erre jársz, vigyél magaddal plédet és egy kis szendvicset, hogy Vérmezőnél megpihenhess és piknikezhess. Ha véletlenül nem tartoznál a szendvicskészítő típusba, tekerj fel a várba, és költs el egy finom ebédet Jamie Oliver éttermében, a Jamie’s Italian Budapestben.

Pesti rakpart

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, hamarosan megújul a 13. kerületben a rakpart, Az Árpád-hídtól délre eső szakaszon. Bár arra sajnos még várni kell, hogy az itteni kerékpárúton száguldj, addig a Margitszigetre áttekerhetsz, hogy ott ródd a köröket, vagy ha éppen ahhoz támad kedved, leparkolhatsz a bicajjal és futhatsz is egy kicsit. Ha kellőképpen kifárasztott magad, tarts ki addig, míg áttekersz a budai oldalra, ahol KicsiZsonál ehetsz pár finom falatot.