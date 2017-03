Fedezd fel Szegedet! – Programajánló

Ha a tegnapi, Szegedi Egyetemről szóló cikkünk meghozta a kedved, hogy ellátogass a dél-magyarországi városba, adunk néhány tippet, mit nézz meg a városban. Bónuszként pedig mér arra is adunk néhány tanácsot, hol egyél, ha megéheztél.

Vármúzeum és kőtár

Tudtad, hogy az Alföld legrégebbi téglavára Szegeden található? A 13. században épült erődítmény valószínűleg egy még régebbi, római kori maradványokra épült. A mohácsi vész után a törökök elfoglalták a várat, mely elvesztette védelmi funkcióját. Másfél évszázaddal később, a törökök kiűzése után a Habsburgok börtönként használták az épület maradványait, majd az 1879-es nagy szegedi árvíz után Ferenc József engedélyt adott, hogy a helyiek lebontsák a várat, hogy tégláiból romhalmazzá vált otthonukat újjáépíthessék. A vár megmaradt részeit 1999-ben restaurálták, ma régészeti raktárkén és kiállítóhelyként működik.

Anna-fürdő

A több mint százéves fürdőt Seinhardt Antal és Lang Adolf tervezte, akik az eklektikus és török stílust ötvözték. A termál- és gyógyfürdővel is rendelkező Anna-fürdő barátoknak, szerelmeseknek és az egész családnak kellemes feltöltődést jelenthet. Gyógymedencéjében az Anna-kút gyógyvize található, mely orvosi kezelések kiegészítéseként, betegségek utáni regenerálódásként is hasznos pihenési forma. A teljesen kikapcsolódásodért gyógytornászok, gyógymasszőrök, balneo- és fizioterápiás asszisztensek szolgáltatásait is igénybe veheted.

Szegedi zsinagóga

Az ország egyik legimpozánsabb zsinagógája is Szegeden található. Az 1902-ben átadott épületben sok stílus ötvöződik egymással: a mór, a szecesszió és a bizánci építészet stílusjegyei is felfedezhetőek rajta. Hatalmas kupolája 48,5 méter magas. Ez az épület legdíszesebb része, melyet a nap 24 óráját jelképező 24 oszlop ékesít. Az 1340 ülőhelyes zsinagóga másik ékessége az orgonája, melyet az ezredfordulón rekonstruáltak az eredeti hangszer tervei alapján. Az orgona 2317 sípja képes az egész épületet betölteni zenével. Az épület reprezentatív terme különböző városi események alkalmával is szerepet szokott kapni.

Kapca Kávézó

Egy kávézót nyilvánvalóan elsősorban a remek kávék miatt lehet kedvelni, ám a Kapca Kávézó ennél sokkal több izgalmat rejt magában. Fantasztikus hamburgereinek és isteni finom desszertjeinek nincs ember, aki nemet tudna mondani. A Kapca az evés-iváson túl rengeteg program helyszínéül is szolgál. Volt már itt stand up és slam poetry, de még tojásfestő workshop is, melyet reméljük, idén is megismételnek, húsvét felé közeledve.

Tisza River Étterem

Hogy mit szeretünk a legjobban Szegedben? Talán a Tiszát, mely nélkül lehetetlen lenne elképzelni Szegedet. Ezért is volt remek ötlet a Tisza River Étterem, a folyón lebegő rendezvényhajó. Mint már a neve is sejteti, a hely sokkal több, mint egy szokásos étterem, bármilyen rendezvény helyszíneként megállja a helyét. Étlapján több nemzet konyhája is képviselteti magát, így szinte biztosan találsz neked tetsző fogásokat. Randevú, baráti találkozó vagy a diploma megünneplésére is tökéletes választás.

John Bull Pub

Van egy remek tippünk, hol ünnepeld meg a sikeres vizsgádat! A John Bull Pub a belvárosban, mégis csendes helyen található. Változatos ízvilággal várják vendégeiket, de mindenképpen próbáld ki a szegedi gulyáslevesüket vagy füstölt libamájukat. A John Bull Pub azért is került fel a listánkra, mert az ország szinte összes borvidékéről összegyűjtötték a legfinomabb borokat, melyekkel mindig jól esik koccintani. Főleg, ha már túl vagyunk a nemkívánatos ZH-kon.