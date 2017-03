Évszakok olvasztótégelye – Játékajánló

A Seasons After Fall egy olyan varázslatos utazásra invitálja a játékost egy művészi igényességgel megalkotott világba, ahol a felfedezés öröme mellett egy magasabb rendű célt is szolgálhat, méghozzá egy apró kis róka segítségével.

Mindig meglehetősen merész vállalkozás, ha egy videojáték a művészeti alkotás és a játékformátum mezsgyéjén egyensúlyoz. Az ebben a szellemben készült mutatványok gyakorta válnak öncélúvá, mi több, esztétikai teljesítményük a játékélmény rovásárára is mehet. A Seasons After Fall abban a kivételes helyzetben van, hogy mindkét funkciót meglehetősen nagy sikerrel ötvözte magában.

Róka neszel a bozótban

A sztori egy mágikus erdőbe kalauzol minket, ahol mesés állatok vigyázzák az évszakok alakulását, mi pedig feltörekvő magként, az erődbe tévedt rókát megszállva kezdjük meg küldetésünket. Ahhoz, hogy el tudjuk végezni az évszakok rituáléját, előbb találkoznunk kell azok Őrzőivel, annak érdekében, hogy tudásukat és hatalmukat megszerezve birtokosaivá váljunk annak a képességnek, hogy szabadon, kedvünkre megváltoztathassuk az éppen aktuális szezont. Ahogyan azt a hasonló műfajú platformer játékokban megszokhattuk, itt is történetformáló erejű lehet, ha elég figyelmesek vagyunk. Ez most is kiemelten fontos, ugyanis csak akkor oldhatjuk fel a játék végső befejezését, ha mind a négy álmot hozó kis fészekhez eljutottunk.

Részletekben a varázs

A játékmechanika tekintetében a Seasons After Fall nem bonyolítja túl a dolgokat, és magát az ügyességi zsánert sem igyekszik reformok alá vonni. Nem kell attól tartanunk, hogy idejekorán érnek véget kalandjaink, a játék ugyanis kifejezetten megengedő, ami a nehézséget illeti. Ritkán esünk le peremekről, valódi pusztító veszély pedig nem is vár bennünket. Egy-egy feladat teljesítése után nem kapunk direktívát, szabadon járhatjuk be a területeket. Ez a fajta felfogás bár kétségtelenül megajándékoz az önálló felfedezés örömével, térkép híján eredményezheti azt, hogy egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy többször is át kell vágnunk ugyanazon a területen feladatunk teljesítése, vagy egy újabb történetmorzsa megkaparintása érdekében. Ez persze nem feltétlenül baj, hiszen a produktum kiváló módon vezet be bennünket az évszakok manipulálásának tudományába, ezért sosem válik igazán unalmassá egy-egy már jól ismert útvonal. A természeti elemek csak a megfelelően kiválasztott szezonban játszanak a kezünkre, így csatangolásaink közepette számtalanszor előfordul, hogy váltanunk kell az évszakok között. A megfelelő időjárási körülmények között interakcióba léphetünk az erdő élővilágával, különös növényekkel, vagy akár hőforrásokat fagyaszthatunk szilárd halmazállapotúvá a téli idő segítségével, olykor pedig tavakat tölthetünk fel a tavaszi esőzésekkel.

A művészet diadala

A látványvilág egyetlen szóval jellemezhető: lenyűgöző. A különféle objektumok és hátterek mind kézzel festett módszerrel készültek, és valahogy az egész játékon érződik az a fajta szenvedély és odaadás, amit a készítők a játékkal kapcsolatban érezhettek. Megvan benne az a kimunkáltság, az a fajta plusz, ami megkülönbözteti a szalagon gyártott tucatjátékoktól. A pihentető élményt, melyet a program nyújt, csak tovább fokozzák a hangeffektek, melyek minden helyzetben és évszakban tökéletesek. A róka apró lábainak koppanása a jégen, a száraz fű recsegése, a hó ropogása, mind-mind valódinak hatnak. Ehhez már tényleg csak extraként jön hozzá a vonósok nagyszerű teljesítménye, amely szó szerint mesés dallamokkal látja el ezt a művészi produktumot, ezzel idézve meg a folklór világát.

Új virág sarjad

A Seasons After Fall egy olyan kaland, melybe érdemes belevágnod. A játék egy egyedi ötletet művészi eszközökkel és megával ragadó hangulattal hívott életre, erőszakot és komoly játékmenetbeli kihívást nélkülözve. A környezettel és önmagával teljes diszharmóniában élő modern ember számára mindenképpen tanulságos lecke lehet az apró kis róka útja.

Értékelés: 8/10

Szerző: Sipos Bence