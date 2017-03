Így számolj le a tavaszi fáradtsággal!

Már rég véget ért a tél, mi pedig csak most kezdünk majd megküzdeni az elmúlt hónapok hatásaival, de nem baj, van megoldás!

Süt a nap, de te mégis ásítozol? Hiába alszol 8-9 órát, még talán fáradtabb vagy? Olyan a tested, mintha ólomból lennél? Többször is megszédülsz, miközben a fejedet üres szivacsnak érzed? Nincs türelmed semmihez és kedvetlennek érzed magad? Ne aggódj, ez csak a tavaszi fáradtság lehet!

Hiába ért véget a tél, hiába süt az arcunkba a nap, nem szabad elfelejteni, hogy a természet sem egyik napról a másikra borul zöldbe, és több hétnek kell eltelnie ahhoz, hogy kinyíljanak a virágok és tényleg tavaszt mondhassunk. Ugyanígy van az emberi szervezet is, ami igaz nem pihen annyira meg télen sem, mint a természet, de a földi változások elől mi sem menekülhetünk. Októbertől egészen március elejéig megváltozik a szervezetünk működése és a lehetőségeink is csökkennek az aktív nyári időszakhoz képest. Gondolunk itt arra, hogy nem csak a szürke felhők csúsznak be hosszú hetekre a fejünk fölé, hanem a szervezetünkbe bevitt táplálékok sem biztosítják az energikus állapot maximumát.

Ennek következtében kimerül a szervezetünk és a tél végeztével hiába köszönt be a jó idő, mi még ugyanolyan éber álomban érezzük magunkat, mint a téli hónapok folyamán. Fáradtak vagyunk, nehéz a testünk, szürkék a gondolataink, visszafogott a kedvünk, enerváltak vagyunk. De ez egy természetes állapot, melyet úgy ismerünk: tavaszi fáradtság.

Lehet, hogy sokan most csak legyintenek, de igen komoly állapot ez, kellő odafigyelés nélkül pedig hosszú heteket vehet igénybe, hogy kilábaljunk belőle, így érdemes szem előtt tartani és tenni érte, hogy közérzetünk a lehető leghamarabb kerüljön a napi frissesség helyzetébe.

Ehhez legelőször azt kell tudnunk, hogy mi történik ilyenkor velünk, milyen összetevők juttatnak el bennünket idáig, azaz mik is a tavaszi fáradtság okai.

Vegyük sorra, röviden:

A téli táplálkozással kevesebb vitamint viszünk be, így kiürülnek a készleteink

A kevés napsütés is megvonja; történetesen az UVB sugárzás átalakításával nyerhető D-vitamint a szervezettől

A hormonszintünk is változik, megváltozik a melatonin (alvásért felelős – több lesz) és a szerotonin (boldogságért felelős – kevesebb lesz) termelésünk

Több zsírban és szénhidrátban gazdag ételt fogyasztunk, melyek megterhelik az emésztőrendszerünket

Kevesebbet mozgunk, és kevés időt töltünk a szabadban

Kellő odafigyelés mellett ezek a hatásfokok kordában tarthatók, de a természet ciklusát akkor sem kerülhetjük el, így sokkal jobb, ha vele tartunk és elfogadjuk, hogy télen kissé alacsonyabb a rezgésünk és ezt tavasszal szép, lépésről lépésre elkezdjük mi magunk is emelni.

De mit tehetünk a jobb közérzetünkért ilyenkor?

Először is legyünk türelmesek magunkhoz és legyünk tettre készek önmagunkért, mert más nem csinálja meg helyettünk. Jó, ha mindehhez társul némi tudatosság, hogy megfelelően kezeljük az állapotunkat, és ne csak a szomszéd csodateájában bízva várjuk a csodát. Majd ezek után jöhetnek azok a fontos lépések, melyekből néhányat össze is gyűjtöttünk, szíves használatra!

Irány a szabadba! Mozogj, sportolj bátran a levegőn, vagy akár sétálj nagyokat

Tűrd fel a pulcsit és vedd le a sapkát, engedd be bőrödbe a napfényt, ami már napi 15 percben sokat változtat

A legelején érdemes egy tisztítókúrát tartani, de ne borítsd fel az egyensúlyodat, egy könnyű diéta bőven elég pár napon keresztül

Fogyassz egyre több gyümölcsöt és zöldséget, keresd a legfrissebbet, például retket, zöldhagymát

Igyál több folyadékot (lehetőleg tiszta vizet!), napi 3 liter már nagyon sokat változtat

Élénkítsük fel a szervezetet. Egy úszás és egy kis szaunázás csodákra képes!

Pótoljuk a vasat és cinket, mert az is fogytán lehet (a C-vitamin segíti a felszívódásukat)

Teremtsünk magunknak harmonikus környezetet, ami kiegyensúlyozza a nehéz pillanatokat, sokszor egy kellemes párologtatás, vagy füstölőzés is már elég lehet

Mindig fontos a tápláló reggeli, de most még nagyobb szükség lehet rá

Persze az emberi kapcsolatok is magasabbra húzhatnak minket, úgyhogy érdemes jó társaságban, jó programon, jókat nevetni.

Kovács M