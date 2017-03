James Corden A szépség és a szörnyeteget is széttrollkodta

James Cordennek semmi sem szent. Legutóbb a Kaliforniai álmot parodizálta ki, most pedig egy másik filmből űzött gúnyt: A szépség és a szörnyetegből. A csíny azért is érdekes, mert a film 3 szereplője is részt vett benne.

A Carpool Karaoke-ról híres brit komikus, James Corden ezúttal A szépség és a szörnyetegből csinált viccet. A férfi megkísérelte újraforgatni a filmet Los Angeles utcáin. A muriban részt vett a film három szereplője, Josh Gad, Luke Evans és Dan Stevens is, akik LeFou-t, Gastont és a Szörnyet alakították a filmben, és a Corden-féle remake-ben is.

Corden a Crosswalk Theater Company színészeit is segítségül hívta, hogy részt vegyenek a játékban. A videóban nemcsak az újra felvett részek láthatóak, hanem az is, ahogy a brit komikus “betanítja” Stevenst, Gadet és Evanst a szerepeikre.

A film magyarországi premiere csütörtökön lesz, a tengerentúlon azonban már bemutatták a filmet, így Corden komédiája nemcsak hecc, hanem jó kis marketing fogás is volt A szépség és a szörnyeteg számára.