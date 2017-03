Horrorfilmtől a való világig: Filmek, melyek erőszakos tetteket inspiráltak

Hogy a filmekben látott erőszak tényleg erőszakot szül-e a való életben, nehéz eldönteni. Az alábbi esetek talán válaszul szolgálhatnak.

Sikoly (1996)

Thierry Jaradint, a tiszta előéletű belga kamionsofőrt egy átlagosnak tűnő napon meglátogatta szomszédja, a 15 éves Allison Cambier, hogy kölcsönkérjen néhány videokazettát. Miután a lány visszautasította Jaradin közeledését, a férfi eltűnt a szomszédos szobában, majd Sikoly-jelmezben tért vissza. Két konyhakéssel harmincszor szúrta meg a lányt, egy piros rózsát tett a kezébe, majd felhívta Allison apját, hogy bevallja neki a történteket.

Jaradin azt nyilatkozta a rendőrségnek, hogy a bűntényt előre kitervelte, az ötletet pedig Wes Craven horrortrilógiája adta. Jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti.

Alkonyat (2008)

A romantikus vérszívó filmek körüli felhajtás állítólag valós eseményekbe torkollott 2009-ben: egy Iowa-állambeli 13 éves iskolás fiú megharapta 11 osztálytársát. A fiú apja a vámpírfilmeket hibáztatta a történtekért. Az eset halálos áldozatokat nem követelt.

Harcosok klubja (1999)

A Harcosok klubja sokakat megihletett a világ különböző részein: többek között kínai üzletemberek, ausztrál diákok, de manchesteri tinik sem utasítanak vissza egy kis délutáni bunyót a helyi klubban egy-egy hosszú nap után.

A legemlékezetesebb talán mégis a New Jersey-i eset. Két szociális munkás, Erica Kenny és Chanese White, verekedésre biztattak fiatalkorúakat, amit le is videóztak, majd közzétettek Snapchaten. A felvételeken hallható Kenny hangja, amint kommentálja a történéseket. A páros három év próbaidőt kapott.

Taxisofőr (1976)

Travis Bickle megzavarodott taxisofőr karaktere szintén megihletett egy nézőt. John Hinckley Jr-t lenyűgözte a film, azonosult a főszereplővel, és rajongott a fiatal Jodie Fosterért. Hinckley-t olyannyira megbabonázta Foster, hogy ugyanarra a főiskolára jelentkezett, csak azért, hogy szerelmes versekkel és üzenetekkel bombázhassa a színésznőt. Travis elnökgyilkosság-kísérletét is le akarta utánozni, amelyet meg is írt „szerelmének”:

Az egyetlen ok, amiért most viszem végbe terveimet [ami nem más, mint Ronald Reagan elnök meggyilkolása], az az, hogy téged lenyűgözzelek.

A kívánt hatás meglepő, de elmaradt, Fostert nem nyűgözte le a kísérlet. Hinckley-t 2016 szeptemberéig elmegyógyintézetben kezelték, jelenleg pedig az anyjával él.

Psycho (1960)

2015-ben, a 22 éves Emmanuel Kalejaiye-t „Az élő Norman Bates” jelzővel illette a Daily Mail, miután negyven késszúrással meggyilkolta anyját, majd rózsaszín melegítőbe és ahhoz passzoló papucsba öltöztette, hogy nehogy feltűnjön a szomszédoknak, hogy valami nincs rendben. A hatóságokat a nő élettársa riasztotta, miután lehallgatta a telefonján hagyott hangpostát, melyen partnere azt üvölti: „Ne szúrj meg. Ne szúrj meg. Beléd egy démon költözött.”

Született gyilkosok (1994)

A legtöbb gyilkosság mégis a Születtet gyilkosok c. Oliver Stone-thriller számlájára írható. Többek között az 1999-es Columbine iskolai mészárlás elkövetőjét, Eric Harrist is ez a film inspirálta, amit naplójában félreérthetetlenül ki is fejez, de a tini szerelmespár, Sarah Edmundson és Ben Darras két halálos áldozatot követelő ámokfutását is a Született gyilkosok ihlette.

Forrás: Unilad