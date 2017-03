Fatboy Slim a VOLTon

A világ egyik legnagyobb múltú DJ-legendája, Fatboy Slim június 26-án tér vissza a 25. Telekom VOLT Fesztiválra. Norman Cook-nak – vagy ahogyan a legtöbben ismerjük: Fatboy Slimnek – az elmúlt évtizedek során olyan gigantikus slágereket köszönhettünk, mint a Praise You, a Rockafeller Skank vagy a Right Here, Right Now.

“Június 26-án második alkalommal rendezzük meg a Petőfi Zenei Díj gálát a Telekom VOLT Fesztivál nyitónapján. Erre az eseményre a hazai popsztárok színe-java egyedi műsorral készül. A két és fél órás élő show-t a Petőfi TV és a Petőfilve.hu is közvetíti. A program zárásaként lép színpadra Fatboy Slim, akitől ismét egy feledhetetlen, kétórás show-t várhatunk” – mondta el Lobenwein Norbert, a Telekom VOLT Fesztivál egyik főszervezője.

Fatboy Slim fellépésein a legkülönfélébb stílusok vegyülnek, az őrült buli minden esetben garantált, elég csak visszaemlékezni legutóbbi fellépésére.

Azok számára, akik ötnapos bérletet váltanak a jubileumi VOLT Fesztiválra, a nyitónap ajándék.

Információ és jegyelővétel: www.volt.hu