Sosem voltak ilyen népszerűek a budapesti fürdők

Ugye te is szereted a budapesti fürdőket? Mint kiderült, elég sokan vannak így: tavaly négymilliónál is többen keresték fel a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei (BGYH) Zrt. által üzemeltetett fürdőket és strandokat. Mindez pénzben kifejezve 11,5 milliárd forintnál is több bevételt jelentett a BGYHnak.

A BGYH Zrt. a Világgazdasággal közölte: a látogatószám három, a bevétel tizennégy százalékkal nőtt 2015-höz képest. A társaság szerint ez az állandó fürdőknek köszönhető. A hűvös, esős nyár ugyanis nem kedvezett a strandoknak, azok csak az előző évi forgalom 50-60 százalékát hozták.

Ezt kompenzálták viszont a történelmi fürdők. Legnépszerűbb a Széchenyi gyógyfürdő volt, melynek 1,5 millió vendéggel büszkélkedhetett 2016-ban. A Gellért fürdő csaknem 600 ezres látogatószámával tíz százalékos növekedést ért el. A Paskálba pedig kétszer annyian látogattak el, mint két éve, azaz összesen 170 ezren keresték fel a fürdőt. Emellett jelentős látogatószám-növekedést ért el a Dandár és a Király fürdő is, derül ki Világgazdaság cikkéből.