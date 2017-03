A legkalandosabb sorsú egyetem – A Szegedi Egyetem

Kevés egyetem tudhat magáénak olyan izgalmas történetet, mint a több intézmény összevonásával, 2000-ben létrejött Szegedi Egyetem. A 436 éves múlttal rendelkező intézmény – rengeteg képzésének köszönhetően – nemcsak régen, de a mai napig kielégíti a tanulni vágyó fiatalok igényeit.

A Szegedi Egyetem jogelődje az 1581-ben alapított kolozsvári jezsuita kollégium, melyet Báthory István, erdélyi fejedelem hozott létre. Báthory nemcsak Erdély fejedelme, de Lengyelország királya is volt, aki nemcsak remek politikus és stratéga volt, de az oktatás ügyét is a szívén viselte, így az oktatói munkákat is magukra vállaló jezsuitákat bízta meg, hogy kollégiumot alapíthassanak Erdélyi Fejedelemségében.

A jezsuita kollégiumból Mária Terézia idejére lett teljes jogú egyetem, melyet a királynő fia, II. József 1784-ben akadémiai líceummá minősített vissza, és közel 100 év kellett, hogy ismét egyetemi rangra emeljék. A trianoni békék után Kolozsvár Romániához került, így az egyetemnek az új magyar határokon belülre kellett költöznie, hogy tovább működhessen. Ezért az akkor Ferenc József Tudományegyetem nevet viselő intézmény 1921-ben Szegedre költözött.

A második világháborúban Magyarország ismét visszafoglalta Erdély jelentős részét, beleértve Kolozsvárt is. Ekkor, 1940-ben az egyetem ismét visszaköltözött a városba, Szegeden pedig új egyetemet alapítottak, Horthy Miklós Egyetem névvel, mely kizárólag jogi képzést nyújtott. A háború lezárulása után ismét visszaköltözött az intézmény a Tisza-parti városba, ahol 2000-ben egyesültek az különböző felsőoktatási intézmények, létrehozván a Szegedi Egyetemet.

A mai napig megállja a helyét

Kalandos múlt, és a mai kor igényeinek kielégítése jellemzi a Szegedi Egyetemet, mely ma számos karral és képzéssel rendelkezik. A Természettudományi Kar egészen 1921-ig, az Állam- és Jogtudományi Kar pedig 1946-ig nyúlik vissza az időben. Utóbbi dicsősége, hogy a párizsi Nanterre Egyetem jogi fakultásával történt megállapodásának köszönhetően már 11. éve van francia nyelvű jogi képzés az épület falai között. A dél-magyarországi egyetem otthon van az idegen nyelvű oktatásban: fogorvosi karán a külföldi hallgatókat angol nyelvű képzés várja, de létezik kétéves német nyelvű gazdasági jogi szakjuk is.

Az egyetem egyik legrégebbi része a Zeneművészeti Kar, melynek jogelődjét 1880-ban Langer Viktor zeneszerző alapította. Szegeden kiemelten fontos a pedagógus képzés is, mely feladatot az 1929 óta működő Juhász Gyula Pedagógusképző látja el. Bár a Szegedi Egyetem minden kara elköltözött Kolozsvárról, mégsem található az intézmény minden részlege egy városban. A Mezőgazdasági Kar például Hódmezővásárhelyen van.

Az egyetem fontosságának növekedését bizonyítja, hogy 2010-ben elnyerte a kutató-elitegyetemi státuszt, 2013-ban pedig a Kiemelt Egyetem címmel is kitüntették, melyet rajta kívül csak az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem érdemelt ki.

Hírességek egyeteme

A Szegedi Egyetem leghíresebb tanára a Nobel-díjas Szent-György Albert, aki az 1940-es években a Horthyról elnevezett egyetem egyik első rektora volt. A híres tudósra emlékezve az Orvostudományi és Gyógyszertudományi Kar 2000-ben felvette a Szent-György Albert Klinikai Központ nevet.

Az intézmény büszke rá, hogy több olimpikon is kikerült padjai közül, például a legendás 1956-os melbourne-i olimpia kardvívója, Magay Dániel, vagy a háromszoros olimpiai bajnok Janics Natasa.

A hallgatóké a főszerep

Az egyetem tavaly már 21. alkalommal rendezte meg az Őszi Kulturális Fesztivált, hogy ezzel a majdnem kéthónapos programmal üdvözölje a városba érkező hallgatókat. Októbertől november végéig rengeteg helyszínen, megannyi programmal (kezdve a színházi- vagy tudományos előadástól a filmvetítésekig) várják nemcsak az egyetemistákat, de a szegedieket is.

A bulizni vágyó fiatalságot a Jate és a Jugyu egyetemi klubok látják el programokkal hétről hétre. Azok számára pedig, akik idén a nyár végéig a városban maradnak az augusztus 23-tól 26-ig tartó SZIN lesz kihagyhatatlan program. Az Ifjúsági Napokon Inna és Naughty Boy is fellép majd.

A gasztroprogramokra éhező egyetemistáknak alighanem a minden évben megrendezett bor- sör- grill és halfesztivál lehet a kedvenc eseményük.