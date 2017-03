Hangosan mondjuk: szombaton 3 éves a LÄRM!

Úgy indult, hogy legyen Budapestnek egy erős kis klubja, ami befogadja az underground techno és house kultúrát, és minden továbbit, ami a minőség oltárán áldoz hétről hétre. Aztán lett!

Elnevezték LÄRM-nek, ami németül annyit tesz: Zaj. Kétség nem fér hozzá, hangos egy hely lett, de nem az a fület sértő fajta, hanem inkább a teret rengető, atmoszférát súroló, ahol a minőségi technokavalkád azóta is tart.

Már három éve ennek, minden pénteken és szombaton (kivéve a nyári forróságot) alkalmával vár minket az elektronikus zene sötét barlangja, ahol a legkülönbözőbb fellépők, a hazai crew-k, a házigazdák, a Fogas Ház felső emeletén azért fogadnak tárt karokkal bennünket, hogy megalkossák a berghaini minikultúrát budapesti módra, megcsavarva minket a tengelyünk körül, olykor akár 720 fokban.

Tavaly sem tudtuk előre, mi lesz a program, de most sem vágyhatunk a gyertya elfújás előtti estéig arra, hogy megosszák velünk a szervezők, mert a LÄRM nem csak a fellépők miatt, hanem a miliője miatt is érdemes arra, hogy bármikor, így a március 18-án, szombaton a 3. születésnapon is velük tartson az, aki bármennyire is érdeklődik még az underground elektronikus zene fogalmai iránt.

Szóval menjünk fel az Akácfa utca 51. szám alatt található Fogas Ház 1. emeletére, és borítsuk magunkat mély elektronikába, melyet talán a legnépszerűbb rezidensek és egy meglepetés csillag készülnek megspékelni. Tavaly például Willie Burns úsztatta az ünnepi sereget, ilyenekkel:

Közben a Fogas Ház és Instant egybeolvadós hétvégéje zavartalanul tart majd a hét további részében is, egészen vasárnap reggelig! A programokról ITT írtunk, de a LÄRM is nyitva lesz csütörtökön a Napijump Club, pénteken pedig a Casino Bangkok által prezentált Objekt bulik miatt.

Sok évet még ennek a sötét zenei ékszeres doboznak!

Kovács M