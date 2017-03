Új nevek a Sziget Fesztiválon!

Már alig bírunk magunkkal, tudván hogy közeleg a Sziget Fesztivál – főleg, mivel időről időre jobbnál jobb új neveket hoznak nyilvánosságra a szervezők.

Ma Wiz Khalifa és Rita Ora viszik a prímet, de a The Vaccines, Alex Clare, The Courteeners, Paul Van Dyk, Bassjackers, Dimension és Her rajongóknak is boldog nap ez a mai, hiszen őket jelentette be Facebookon a Sziget Festival Official.

Az augusztus 9-től 16-ig tartó fesztivál line-up-ja eddig sem volt gyenge, biztosan színpadra áll majd többek között Anne Marie, Nervo, Flume, Steve Aoki, George Ezra, Rudimental, Clean Bandit, Charlie XCX és Fritz Kalkbrenner is.

