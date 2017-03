Te felismered, mi van a képen?

Azt hiszed, hogy pontosan tudod, hogyan néz ki a híres egyiptomi Szfinx, még csukott szemmel is felismernél, egy tekegolyót, és hogy a kínai nagy falat is ezerszer láttad már, és nem tud újat mutatni? Bebizonyítjuk, hogy tévedsz! 16 olyan képet gyűjtöttünk össze, melyeknél nehezen fogsz rájönni, mit is ábrázolnak.

Íme a Szfinx, kevésbé előnyös nézőpontból

Pár perce született galambfiókák

Kukkants bele a tekegolyó belsejébe

Fő a biztonság! (Amit így tesztelnek)

Néha a bálnáknak is aludniuk kell, és akkor pont így néznek ki

Sokszor félelmetesre maszkírozza magát, de Marilyn Manson akkor a legfélelmetesebb, ha nincs rajta smink

Egyszer minden véget ér. Még a kínai nagy fal is

Mindenki pisil. Még a fókák is

A varjúfiókák sem annyira megnyerőek pár perccel a kikelésük után

Ezt látnád, ha egy ló alá feküdnél, míg az éppen ugrik

Ha hiszed, ha nem, még az Excel táblázatoknak is van egy vége

Még így is félelmetes látványt nyújt egy csörgőkígyó



Hadd mutassunk be a pingvin térdének!

Ilyen lenne, ha a Jupiter is olyan közel lenne hozzánk, mint a Hold



Így néz ki a homok nagyító alatt

Gyertyaláng a Földön, és egy gravitációmentes övezetben

Képek: liked