Mindeközben: New Yorkban derékig gázolnak a hóban

Míg mi nagyban ünnepeljük a március 15-én, fejünket a napfény felé tartva, vékony kabátkában sétálgatva, Amerikában hatalmas hóviharok pusztítanak. A híres washingtoni cseresznyefák rügyei lefagytak, az amerikaiak pedig a lakásukban vacognak.

Bár az időjósok pár napja még borúlátóbbak voltak, a helyzet így sem rózsás. Rekordmennyiségű hó hullott Amerikai keleti partvidékére, néhol 50-60 centi magasan áll a hó. A New Yorkiak didereghetnek a legjobban, itt még a boltokat is kifosztották, készülvén az ínséges időre. A borzalmas idő több mint 50 millió embert érint, éppen ezért New York, New Jersey, Pennsylvania és Virginia kormányzói vészhelyzetet rendeltek el, sok repülőjáratot töröltek.