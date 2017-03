Ma kinyílik a világ a pesti éjszakában, de miért pont kedden?

Petőfi Sándor szavait idézve: Talpra Magyar! Csak a folytatás már nem a ’hí a haza’, hanem ’hív az éjszaka’… Ez lesz az idei március 15. alapgondolata, mely mögött temérdek jó program húzódik, már csak győznünk kell a legjobbat választani. Hogy miből is, azt mutatjuk!

Idén úgy rendelte a tér és idő, hogy a hét közepébe szorítja be a kevés nemzeti ünnepünk egyikét, hogy se előtte, se utána ne maradjon lehetőségünk a szabadságra. Furcsa csavart ad ez a forradalom és szabadságharc emlékének, de a programszervezők mégis úgy gondolták, dacolnak ezzel és vállalják a vérpezsdítést. Hiába nem lesz csütörtökön és pénteken pihenés, kedden akkora adag programot kapunk a nyakunkba, hogy ember legyen a talpán, aki képes lesz egyáltalán választani a partyk sorai közül.

Lesz ingyenes, lesz újranyitó, lesz hip-hop, tömény techno, house és electro, jazz zaj, meg olyan is, ami sosem akar majd véget érni. A legszebb talán az egészben, hogy jó érzés ránézni a március 14-i partytérképre, mert jól körvonalazódik belőle, hogy Budapest európai szintű partyfővárossá emelkedett az utóbbi években. Ezen az éjszakán több, legalább egy tucat minőségi esemény közül válogathatunk, de lesz folytatás is és a szabadság ünnepén is lobog majd a zene zászlója.

Ennyi programot nem szedünk ízekre, csokorban tálaljuk; piros, fehér és zöld, minden van!

Ingyenes programok (piros pont a szervezőknek)

Hetek óta készül valami a Fogas Házban. Már hallhattunk róla, hogy a Fogas és az Instant összeolvad, de a forradalom ünnepének hajnalán végre megtörténik a nagy egyesülés, és betekintést nyerhetünk az új környezetbe, kipróbálhatjuk az új tereket, pultokat és természetesen tánctereket. Ehhez teljes programot kapunk, ahol lesz Fish! akusztik koncert, a kertben Spanish Wax-buli, a házban az Extrawelt és egy sor hazai fellépő a techno ütemekről, valamint fent a Lärmben a Lick The Click!-csapat a minőségi house-ról gondoskodik.

Közben Budán is találhatunk magunknak egy kisebb körű szórakozást, ahol a Nemdebárba várnak minket a Nemzeti Elektrózásra, de a trance-rajongók sem unatkoznak majd otthon, őket a Dürer Kertbe irányítanánk az Y-Production által szervezett Neelix live-lemezbemutatóra.

Ha kipihenjük a fenti, teljes mértékben ingyenes 14-i programsort, akkor másnap még lesz egy pénztárca barát SWITCH Afterwork-buli a Kikötőben, finom elektronikus zenei ütemekkel, illetve nem felejthetjük el, hogy a Fogas-Instant egybegyűlés egész héten kitart.

Techno jelszóra állhatunk vigyázzban (fehér egyensúlyozás a sötét ütemek felett)

Extrawelték nagyszabású, világot nyitogató fellépésük mellett a város több klubjában is előtérbe kerül a techno, illetve a minőségi elektronikus zene. Budapest kicsit Berlinné változik ezen az éjszakán, mert két olyan fellépőt is a városban üdvözölhetünk, akik köztudottan a berlini underground jeles képviselői, sőt, a német főváros szülöttjei. Ráadásul két hölgyről beszélünk, akik rendkívüli egyéniségükkel és minőségi techno szelekciójukkal évtizedek óta szórakoztatják a nagyérdeműt. Azaz jön Monika Kruse, akit a Thissizz sorozat keretein belül a Cinema Hallban láthatunk/hallhatunk, és jön Ellen Allien, aki egy új sorozat, a VAULT köreiben, valamint Budapest egyik legújabb szórakozóhelyén, a TEREM-ben lép a pult mögé. Ugyanakkor a Corvin Club is magasra emelte a lécet, mert oda a svájci Adriatique-páros érkezik, amit megszakítás nélkül követ majd egy délutánig tartó after party, válogatott hazai fellépő sorral.

A többi stílus sem marad ünnep nélkül (zöld utat kap a szabad szórakozás)

Ha nem lett volna elég a válogatás öröméből (vagy éppen nehézségéből), akkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a repertoárt, amit az A38 Hajó, az AETHER vagy az Auróra biztosíthat számunkra. A Hajón egy mesteri hip-hop, funk beat, future beats hármast kapunk a francia Onra (live), az orosz DJ Vadim és a szlovák FVLCRVM jóvoltából, miközben az AETHER a spanyol Javier Carballót látja vendégül, 15-én pedig az Aurórában a JazzaJ sorozat aktuális programján a brácsa és bőgő világa érheti el hallójáratunkat.

Már csak annyi a feladatunk, hogy sokszorosítjuk és több helyen is képviseltetjük magunkat ebben a nem hétköznapi felhozatalban. Szórakozz magyar!

Kovács M