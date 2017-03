Jön A tetovált lány folytatása – de teljesen másképp, mint gondolnád

Legutoljára 2011-ben hallhattunk A tetovált lányról, ekkor mutatták be a mozik a svéd könyvön alapuló sztori amerikai remake-jét Daniel Craig főszereplésével. A mostani feldolgozásnak azonban már semmi köze nem lesz az eredeti sztorihoz – teljes egészében egy amerikai átdolgozást nézhetünk majd a mozikban.

Stieg Larsson Millenium-trilógiája, vagyis A tetovált lány 3 része hatalmas siker lett, mind könyvben, mind a mozivásznakon – annak ellenére, hogy a szerző idejekorán meghalt, és az eredetileg 9-10 részesre szánt könyvsorozatból csak 3 megírására jutott ideje.

Filmet elsőként a svédek, 2009-ben készítettek belőle, Noomi Rapace főszereplésével. Aztán jött Hollywood, és úgy gondolta, ő is elkészítené a saját változatát. A felkért Noomi Rapace nemet mondott a szereplésre, jött helyette Rooney Mara (akinek sokat dobott a népszerűségén a film) és a 007-es, alias Craig, Daniel Craig (aki hogy hitelesen alakítsa az újságírót, meghízott pár kilót a film kedvéért).

A mostani feldolgozásban a David Lagercrantz által írt The Girl In The Spider’s Web című folytatást fogják filmre vinni (nesze neked, Stieg Larsson), száz százalékban amerikai stábbal és szereplőkkel, így ez lesz az első A tetovált lány feldolgozás, melyekhez a svédeknek semmi közük nem lesz, írja a Variety. A rendező például az a Frede Alvarez, aki a Vaksötét című filmet is készítette.

Nehéz elképzelnünk egy svéd krimit mindenféle svéd vonatkozás nélkül, de biztosan megnézzük majd a filmet, még ha 2018-ig is kell várni.