Ezek a boltok lesznek nyitva március 15-én

Bár március 15-e piros betűs ünnepnao, amikor a boltoknak zárva kell tartaniuk, néhány üzlet holnap is nyitva lesz. Elsősorban az éjjel-nappal működő CBA, Coop, Reál, Manna és Roni boltok fogadják a vásárlókat szerdán is.

A Mindenár.hu gyűjtötte össze azoknak a boltoknak a listáját, melyek holnap is nyitva lesznek. Az imént felsorolt üzletláncok mellett azoknál a benzinkutak egy részénél is lehet majd vásárolni, ahol alapélelmiszereket, fagyasztott árukat is lehet kapni.

Március 15-én is nyitva tartó boltok:

Spar

Budapest 1071, Király u. 35-37. (nyitvatartási idő: 8:00-22:00)

Tura 2194, Rákóczi u. 37. (nyitvatartási idő: 6:00-13:00)

Manna, Roni

Budapest 1027, Margit körút 58.

Budapest 1085, József krt. 30-32.

OMV-üzletek (Spar Expressz)

Győr, Pápai út 771.

Balatonlelle, Rákóczi út

MOL-boltok (Fresh Corner)

Budapest, XI. kerület, Prielle Kornélia utca

Budapest, XI. kerület, Borszéki utca (Egérút)

Lukoil

Diósd, Balatoni út 11.

Dunakeszi 2120, 2 sz. fõút

Shell (Tesco Expressz)

Budapest, IX. kerület, Haller utca 56.

Budaörs, Tesco-áruház parkolója

A teljes listát a mindenár.hu-n találod.