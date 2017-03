Az élet édes oldala: Helyajánló édesszájúaknak

Egy hosszú munkanap után kinek ne esne jól betolni egy hatalmas krémest? Na ugye. Ha odáig vagy mindenért, ami édes, és számodra nem létezik cukorsokk, pláne nem cukorstop, akkor ajánlónk neked szól.

Habos Gofri

Bizonyított tény, hogy a Habos Gofriban készítik a város legfinomabb gofriját. Az édesség helyben készül, családi recept alapján, isteni ropogós. 18 különféle feltét közül lehet válogatni, így könnyen megtalálod az ínyedre valót akkor is, ha egyszerű nutellásat ennél, és akkor is, ha valami extrára vágysz (a gesztenyekrémes-habosat többszöri tesztelés után, csak ajánlani tudom). Ja, és még olcsó is!

Daubner Cukrászda

Azt hiszem, a budai Daubner Cukrászdát senkinek sem kell bemutatni, a délutáni kígyózó sorok magukért beszélnek. Az ikonikus cukrászda 116 éve látja el Budapestet finomabbnál finomabb tortákkal, csokoládéval, parfékkal, fagylalttal és pogácsákkal, összes terméküket bátran ajánljuk kipróbálásra.

Domi’s Bake Shop

Egy fiatal, de nagyon tehetséges lány áll a Domi’s Bake Shop nevet viselő aprócska cukrászda mögött. Gyönyörű süteménykészítményeinek köszönhetően nagy népszerűségnek örvend a Weiner Leó utcai üzlethelyiség, melynek változatos kínálatából a liszt- és tejérzékenyek is tudnak válogatni.

Sweetheart – Waffle & Shake Bar

Újhullámos gofri és shake? Jöhet. A Sweetheartban durván újragondolták előbbiek koncepcióját, már a kínálatukon is jól látszik, hogy a habos-cukros csodáknak itt csak a képzeletünk szabhat határt – kóstolhattunk már náluk Raspberry Oreo Cheesecake shaket, de Pumpkin Spice házi lekváros gofrit körtedarabokkal is. Irány a Wesselényi utca.

Édesem

A Millenáris park szomszédságában elterülő apró üzlet Márk Szonja keze munkáját dicséri, aki az Édesem blog sikere után nyitotta meg az azonos nevet viselő cukrászdát. Kevés otthonosabb, barátságosabb helyet találni a városban, aminek köszönhetően talán még ízletesebbek az ott elfogyasztott, önmagukban is isteni édességek.