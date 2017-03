Ilyen kéglit mi is elfogadnánk

Láttál már havas hegyoldalba vájt, piramis alakú luxushotelt? Mi sem, egészen mostanáig. A 2200 méter magasságban fekvő amerikai építészeti csoda láttán egyből elkezdtünk összepakolni, hogy felkeressük a helyet. Sziasztok.

Az amerikai Georgiában nem mindennapi hotel található. Elvégre hogyan is lehetne valami átlagos, ha egy meredek, ráadásul hófödte hegyoldalba építik? A piramis alakú csoda minimál stílusban, jórészt fából épült, hatalmas üvegfelületekkel. Hogy fokozzuk a hotel páratlanságfaktorát, eláruljuk, az építése idején külön ügyeltek rá, hogy nehogy bármilyen kárt tegyenek a hegyoldalban, az építéshez pedig környezetbarát anyagokat használtak. Ennél zöldebb megoldást nem is alkalmazhattak volna! És ha még belülről is meglátod a hotelt, már el is kezded keresni, hol tudsz szobát foglalni ide.