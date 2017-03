9 tipp, hogy mit egyél edzés előtt és után

A jó test 30%-ban az edzésen, 70%-ban a táplálkozáson múlik, tartja a bölcs mondás. Ebből persze nem az következik, hogy felesleges nagy energiát fektetni a sportolásba, hanem inkább azt, hogy nagyon meg kell válogatnunk, mit eszünk, ha jól akarunk kinézni. Szerencsére ebben is segítünk neked, és az Insider tanácsai alapján 9 olyan szuperételt ajánlunk, melyeket edzés előtt vagy után is bátran ehetsz.

Előtte

Banán

Bár sok helyen írnak olyan butaságokat, hogy a banánt mellőzni kell az étrendünkből magas cukortartalma miatt, edzés előtt pontosan erre a gyümölcscukorra van szüksége a szervezetünknek. Sőt, a banánban lévő kálium az izmoknak is jót tesz, ráadásul nagyon könnyen emészthető a gyümölcs.

Zabkása

A zabkását nemcsak azért szeretjük, mert gyorsan és olcsón elkészíthetjük, de azért is, mert a magvak tele vannak rosttal és szénhidráttal, amik segítenek, hogy ne veszítsd el az energiád az edzésed legutolsó mozdulatáig.

Christin Urso

Joghurt

Egy pohár 2%-nál alacsonyabb zsírtartalmú (görög)joghurt fehérjetartalma miatt ideális választás az edzések utánra. Müzlivel, bogyós gyümölcsökkel vagy mézzel még finomabbá és egészségesebbé teheted az ételt.

Csirkehúsos Wrap

Nehogy a KFC-s wrapekre gondolj! Teljes kiőrlésű liszttel készült pitából, csirkemellsonkából, paradicsomból és zöldségekből álló wrap nemcsak finom, de nagyon hasznos is, ha edzés előtt 2 órával fogyasztod, de sportolás után is becsúszhat az étrendedbe.

Almaszósz

Fogyassz edzés előtt 30 perccel friss almapépet, ha azt akarod, hogy száz százalékosan oda tudd tenni magad az edzésen. Az alma kalóriatartalma köztudottal alacsony, rosttartalma viszont magas, így biztos lehetsz benne, hogy a gyümölcs megfelelő energiával lát majd el az edzések előtt.

Utána

Cottage cheese

Szerencsére az utóbbi időben Magyarországon is egyre jobban elterjedt a leginkább túróhoz hasonlító cottage chesse. Alacsony kalória- és magas fehérjetartalma miatt remek edzés utáni nass. Főleg, ha egy kevés gyümölccsel vagy dióval is megszórod.

Stephanie Frey / iStock

Répa és humusz

Fontos, hogy edzés is után adjunk egy kis energiát a szervezetünknek. Például A-vitaminban gazdag répa, és pár kanálnyi humusz formájában. Utóbbi magas fehérjetartalma miatt ideális választás, ráadásul a gyökérzöldséggel párosítva tökéletes ízkombinációt alkotnak.

Edamame bab

A hüvelyesekkel sem lehet mellélőni, ha edzés utáni ételt keresünk. Az edemame bab kevésbé ismert, ám annál profibb étel, ha nagy izmokat szeretnénk. Kevés benne a zsír, magas a fehérjetartalma, ráadásul a koleszterinszintet is csökkenti. Ha nem vagy ennyire fancy, nyugodtan ehetsz zöldborsót vagy babot is.

Alma mogyoróvajjal

Az alma szuperségéről korábban már írtunk, úgyhogy most csak a mogyoróvaj előnyeiről írnánk. Már csak azért is, mert rettenetesen feldobott minket is a hír, hogy az egyik kedvenc édességünk még egészséges is. (Persze csak minőségit választunk és mértékkel fogyasztjuk.) A mogyoróban lévő telítetlen zsírsav segít a zsírégetésben és az izmok fejlődésében. Nyami!