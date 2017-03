Magyar művészet a milánói nemzetközi fotóművészeti vásáron

Fontos szerephez jut és újabb jelentős nemzetközi sikert könyvelhet el a magyar fotóművészet: Focus on Hungary címen Európa egyik legnépszerűbb és Olaszország egyetlen, több tízezres látogatottságú fotóművészeti vására hívja fel a figyelmet a kortárs magyar fotóművészetre.

Az Art Market Budapest, Kelet-Európa vezető nemzetközi művészeti vására és a milánói MIA Photo Fair közötti partneri együttműködés keretében és a Magyarország Milánói Főkonzulátusának támogatásával megvalósuló vendégprogram öt hazai galéria fotóművészeti választékát vonultatja fel, és a kiállításhoz kapcsolódó szakmai beszélgetésen Budapest regionális fotóművészeti központként mutatkozhat be 2017 márciusában. A magyar vendégprogrammal számos sajtóorgánum, többek között Olaszország legnagyobb példányszámú lapja a Corriere della Sera is foglalkozott.

Magyarországnak különleges viszonya van a fotóművészettel: Moholy-Nagy László, André Kertész, Robert Capa és más 20. századi mesterek örökségére, a feltörekvő fiatal alkotói generáció által képviselt színvonalra és a regionális összehasonlításban jelentős intézményi és oktatási háttérre építve sokak szerint Magyarország jó okkal és kiváló adottságokkal törekedhet központi szerepre a nemzetközi fotóművészetben. Ráadásul néhány éve Budapest ad otthont Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásárának is: az Art Market Budapest 2014-ben létrehozott, rendkívül népszerű fotóművészeti szekciója, az Art Photo Budapest minden évben teljes kiállítási csarnokot tölt meg magas színvonalú nemzetközi fotóművészeti válogatással.

Többek között ezeknek a tényezőknek a felismerésén alapul a milánói MIA vezetőinek döntése, amelynek köszönhetően 2017-ben Magyarország kiemelt figyelmet kap és különleges művészeti válogatással mutatkozhat be a jelentős fotóművészeti eseményen. Az öt budapesti galériát felvonultató kiállítási szekció kialakítása mellett egy olyan közönségbeszélgetésre is sor kerül Milánóban, amely Budapestnek a fotóművészetben betöltött régiós jelentőségét járja körül.

A MIA Photo Fair 2011-es megalapítása óta kifejezetten a fotó- és videóművészetre koncentrál, a több mint 5000 négyzetméteren felépülő vásár évről évre több tízezer nemzetközi látogatót vonz. A Focus on Hungary program kapcsán a MIA szervező partnere az Art Market Budapest illetve annak Art Photo Budapest elnevezésű fotóművészeti szekciója.

A magyar vendégprogram keretében bemutatkozó hazai galériák és művészek a következők: ART+TEXT Budapest Galéria (Kerekes Gábor, Szöllősi Géza), Inda Galéria (Csáky Marianne, Eperjesi Ágnes, Szász Lilla), Supermarket Galéria (Ács Alíz Veronika, Koleszár Adél, Szombat Éva), TOBE Gallery (Major Ákos, Mészáros László, Robitz Anikó), Várfok Galéria (Czigány Ákos).

A MIA során több művészeti díj is kiosztásra kerül a kiállított művészek között. A magyar kiállítók közül az Inda Galéria két alkotója is kiemelt figyelemben részesült, Eperjesi Ágnest a vásár főszponzorának, a BNL BNP Paribas csoport díjának döntősei közé válogatták be, míg Csáky Marianne a CODICE MIA portfólió díja keretében került a legjobbak közé.