A legjobb kutyabarát reggelizőhelyek

Nincs is jobb egy vasárnapi brunch-nál! Mikor a legjobb reggelizőhelyek után kutattunk, egy kritériumtól nem tekinthettünk el: kutyabarátnak kell lennie. Top 5-ös listánk következik.

Double shot

Az Újlipótváros nem is annyira eldugott gyöngyszeme a Pozsonyi úti Double Shot. Az új hullámos hely aprócska, de remekül kialakított, enteriőrje pedig ennél menőbb nehezen lehetne. Napi levesekkel, isteni reggelikkel (az avokádós pirítósuk díjnyertes), és talán még annál is jobb, kiváló minőségű kávékkal csábítják a reggeliimádókat és kis kedvenceiket.

Kuglóf Bisztró

Igazi kis kuckóra leltünk nemrég a Ferenciek terénél. A Kuglóf nevet viselő bisztró reggelente királyi reggelivel, délben ízletes menüvel, esténként pedig finom borokkal várja vendégeit. Emellett cukrászsütemények is kaphatók, és design torták is rendelhetők. Teraszukról pedig napos időben talán még a Dunáig is elláthatunk. A tény, hogy kutyabarát, hab a tortán.

Törökméz

Hogy mivel várnak? Frissen pörkölt 100% arabika kávéval, helyben készült süteményekkel, reggelivel egész nap, sonka- és sajtkülönlegességekkel, és delikát finomságokkal a világ minden tájáról – olvashatjuk weboldalukon. Minket meggyőztek.

Csendes Társ

A Károlyi kert bejáratánál található Csendes Társ tavasszal és nyáron zöld szuperhősként menti meg a fővárosiakat a betondzsungelbe fulladástól. Az Astoriától néhány lépésnyire található hely csendes kis oázis, amely reggelivel, kávéval, és frissítő italokkal kecsegtet. Alig várjuk, hogy újranyisson a teraszuk!

My Little Melbourne

A Madách téri, belvárosi gyöngyszem Budapesten egyedülálló hely, ahol a filteres kávéké a főszerep. Ezek mellett friss dzsúszokból, üdítőkből, péksüteményekből, és szendvicsekből sincs hiány. A kávé szerelmeseinek hamar kedvencévé válik majd a My Little Melbourne – ha még eddig nem tette meg.