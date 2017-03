2017-ben is dübörög a Pilvaker

Több mint 30 átdolgozott vers, mintegy 60 fellépő – a Red Bull Pilvaker idén is hatalmas sikernek ígérkezik. Az Erkel Színházban március 15-én kétszer is megtekinthető az előadás, amely öt év klasszikusai mellett vadonatúj versekkel is készül az érdeklődők számára.

Dupla előadással jelentkezik a nemzeti ünnepen a rendezvény, amely 2012-es indulása óta hosszú utat járt be. Az eredetileg verseny formájában induló produkció mára dupla teltházas, egész estés előadássá nőtte ki magát, amely egyedülálló hangvétellel szól a közönséghez és tiszteleg a magyar történelem és irodalmi nagyjai előtt – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az 1848-as forradalom költeményeinek modern átirataival öt éve indult, napjaink jól ismert magyar előadóit felvonultató rendezvény célja továbbra is változatlan: zenei alapokra helyezett költeményekkel igyekeznek közelebb hozni a közönséghez a magyar költészet legjavát.

A különleges kezdeményezés tavaly mérföldkőhöz érkezett, ugyanis Juhász Gyula Szavak című versének modern feldolgozása szeptember 1-jétől a nyolcadikosok irodalom tankönyvének részévé vált.

A magyar irodalom nagyjainak köszönhetően az átdolgozható versek listája szinte kifogyhatatlan, így a hosszabb, színesebb műsorban idén is számos új vers kap helyet. Bemutatkozik például Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet című versének átdolgozása, illetve elkészült a Befordultam a konyhára című költeményből készült dal is, amelyhez a zenei alapot BLR szolgáltatta, a szöveget pedig Farkas Roland “Wolfie”, Fluor Tomi, Molnár Csaba “Fura Csé”, Marsalkó Dávid, Meszi és Deego jegyzi.

