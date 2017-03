Elvileg minden igényt kielégít majd a megújult Városligeti Park

Félezer javaslat érkezett a budapestiektől a Városliget park fejlesztésére, közölte Persányi Miklós, miniszteri biztos. A parkfejlesztéssel kapcsolatos javaslatok legnagyobb része alkalmas a megvalósításra, ezeket beillesztik a park végleges terveibe.

A felhívás célja egy minél több igényt kiszolgálni képes park megteremése volt. A miniszteri biztos ennek érdekében hirdette meg a Liget Park Fórumokat, melyekből szeptember és december között négyet tartottak. Az egyes fórumokon a Városliget parkjának fejlesztése szempontjából fontos témaköröket azok legavatottabb ismerői mutatták be az érdeklődőknek, majd az előadások és a hozzászólások teljes anyagát ezen a honlapon hozzáférhetővé tették.

Az egyeztetések során egyrészt a Liget Park Fórumokra meghívott 144 szervezet, intézmény, parkhasználó közösség képviselőit kérték fel parkfejlesztéssel kapcsolatos álláspontjuk kifejtésére, másfelől a tájépítészeti pályázaton nyertes Garten Studio 60 szervezet részvételével, 16 alkalommal tartott részletes, tematikus egyeztetést, de e-mailben is érkeztek észrevételek.

A javaslattevők többsége szívesen látná a megfelelő közvilágítás kiépítését, elégséges számú és minőségű ivókutat, padot, pihenőhelyet és hulladékgyűjtőt, átgondolt illemhelyhálózatot és elegendő kutyaürülék-gyűjtőt. Sokan szeretnének csomagmegőrzőt, zuhanyzót, eszközkölcsönzőket, főleg a játszóterek és sportpályák környékén.

Általános igény a Városliget családbaráttá alakítása és visszatérő javaslat, hogy legyenek zavarásmentes pihenőterületek. Fontos szempont a természetközeli állapot, az értékes fák megtartása, és felvetődött a Liget környékének fásítása is. Sokak szerint elengedhetetlen a Városligeti-tó állandó vízborítottsága; a Garten Studio nyertes tervében eleve szerepel a vízfelület növelése, oly módon, hogy a tóban – a műjégpályát kivéve – egész évben legyen víz.

A környező iskolák sportcélú parkrész kialakítását kérték általuk könnyen elérhető helyen, a fogyatékossággal élők részéről pedig általános igény egy egységes akadálymentesítési koncepció.

A kutyatulajdonosok nagy százaléka szeretné több kisebb, zárt kutyafuttató kialakítását azzal a feltétellel, hogy a Liget más területein is lehessen póráz nélkül kutyát futtatni. Erre nagyobb, be nem kerített, de egyértelmű jelzésekkel ellátott övezeteket jelölnének ki, amelyeket mindenki más is használhat, akit a kutyák jelenléte nem zavar.

A kerékpárosok részéről a parkot határoló utak mentén kialakítandó, a távolsági kerékpáros forgalmat biztosító nyomvonalakon felül igény mutatkozik a parkon áthaladó közlekedésük biztosítására. Az Olof Palme sétány megszűnésével a park belső tervezett úthálózata biztosítja majd az átkerékpározást. A megfelelő mennyiségű és elhelyezésű kerékpárparkoló telepítése és a közösségi kerékpárrendszer bővítése mellett javasolják, hogy a park területén működő, a BUBI rendszerhez kapcsolódó, gyermek-kerékpárokat biztosító szolgáltatás jöjjön létre.

Sokan vetették fel, hogy szűnjön meg a Kós Károly sétány gépkocsiforgalma és radikálisan csökkenjen az Állatkerti körúté. Mindenkinek fontos a park jó megközelíthetősége és az is, hogy a Dvorák sétány és a Zichy Mihály út minél inkább gyalogos sétánnyá válhasson, ami együtt járna a burkolt felület csökkentésével. Több javaslat is fogalmazódott meg a parkon átvezető trolibuszjárat felsővezeték nélküli átvezetésével, illetve a járat nyomvonalának megváltoztatásával vagy végleges megszüntetésével kapcsolatban.

MTI