Meghökkentő módon emlékezett meg a nőnapról New York

Rettenthetetlen lány (Fearless Girl) névre keresztelték azt a New York-i bronzszobrot, amit március 8-án hajnalban csempésztek a Bowling Green Parkba, hogy ezzel kedveskedjenek a nőknek. A szobor órák alatt a turisták kedvence lett.

A különleges nőnapi köszöntés mögött a a McCann New York reklámiroda és a State Street Global Advisors befektetési tanácsadó cég áll. A két vállalat a szoborral arra akarja buzdítani a munkaadókat, hogy több nőt alkalmazzanak vezetői pozíciókban is.

“Know the power of women in leadership. She Makes a difference”, vagyis “Ismerd meg a női vezetés erejét. A nő változást hoz”