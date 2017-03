Mi köze van Tim Burtonnak a Dumbóhoz? Elég sok

Azt tudjuk, hogy Tim Burton stílusa egyedi, és összetéveszthetetlen. Azt is, hogy szereti a Disney-történeteket, bizonyíték erre az Alice Csodaországban és Alice Tükörországban. Most pedig már azt is tudjuk, hogy itt nem állt meg, és egy újabb híres mesét készül élőszereplős filmként feldolgozni: a Dumbót.

A Disney legújabb mániája, hogy élőszereplős filmekként álmodja újra a meséit. A Hófehérke és A szépség és a szörnyeteg után most a Dumbón van a sor. Az 1941-ben bemutatott mese a 4. Disney-történet, melyben Dumbónak, az apró, ám annál nagyobb fülű elefántbébi a cirkusz fekete bárányának a történetét ismerhettük meg.

Ahogy a Disney-mesék általában, úgy a Dumbo is egy vidám történet, így nagyon kíváncsian várjuk, hogy a sötét, elvont filmjeiről híres Tim Burton hogyan fogja átdolgozni a történetet. A film főszereplői a cirkuszi artisták és dolgozók lesznek, de az őket alakító színészek kiléte még jórészt rejtény. Burton a női főszerepre Eva Greent akarja felkérni, akivel korábban a Vándorsólyom kisasszony című filmben dolgozott együtt, és úgy tűnik, a színésznő ezúttal sem utasítja vissza a rendező ajánlatát.

A férfi főszerep kiosztásánál már nagyobb problémákba ütközött a rendező. A pletykák szerint már Will Smith és Chris Pine is visszautasította a felkérést.

A premier dátumáról egyelőre még semmit nem tudni, de az biztos, hogy elsők között fogunk helyet foglalni a film első vetítésére.