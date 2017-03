Ariana Grande és John Legend herceggé és hercegnővé változott

Ariana Grande és John Legend énekli A szépség és a szörny betétdalát, melyhez már a videoklip is elkészült. A kisfilmre valószínűleg nem költhettek túl sokat, de zeneileg azért ott van a dal. Már mutatjuk is!

Alig több mint egy hetet kell várni A szépség és a szörnyeteg március 16-i magyarországi premierjére. Az Ariana Grande és John Legend által felvett betétdal meghallgatáságig azonban már nem kell várni, sőt, már a videoklip is elkészült hozzá. A kisfilmben Ariana mesebéli hercegnőként énekel, miközben rózsaszínruhás táncosok táncolják körbe, úgy, hogy egy virágot alkotnak az énekesnő köré. Mindeközben Legend nyugodtan ül egy zongoránál és vígan énekelget. A videóban természetesen feltűnik a film két főszereplője is, Emma Watson, alias Bell és a Szörny körbetáncolják a báltermet, melyben a két énekes is énekel.

Azt azért nem mernénk megjósolni, hogy A szépség és a szörnyeteg betétdala a slágerlisták élén fog kikötni (vagy hogy egyáltalán felkerül rájuk), néhány meghallgatást azért megér.