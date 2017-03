Májusban újra indul a Nagy-Szín-Pad!

Idén is útjára indul a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös tehetségmutató versenye, a Nagy-Szín-Pad! Ezúttal nyolc zenekar és előadó verseng a rendkívül rangos díjakért. A tét évről-évre nő: a legjobbak mostantól nemcsak a hollandiai Eurosonic Fesztiválra, a Sziget, a VOLT és a Strand Nagyszínpadára kapnak meghívást, hanem Campus Fesztiválon és a Budapest Parkban is felléphetnek.

„A Nagy-Szín-Pad! című tehetségmutató versenyünk célja a kezdetek óta változatlan: ugródeszkát kívánunk nyújtani azoknak a zenekaroknak, előadóknak, amelyek és akik már önerőből sikeresek. Sokan járnak a koncertjeikre, népszerűek, jól működnek a dalaik, de a karrierjükben sokat segíthet számukra, ha a legnagyobb hazai fesztiválokon is bemutatkozhatnak – mondta el Lobenwein Norbert, főszervező.

A Nagy-Szín-Pad! elmúlt három éve sikertörténetek egész sorát vonultatta már fel. Olyan produkciók vettek részt a korábbi versenyeken, amelyek ma már alanyi jogon nagyszínpados headlinernek számítanak a Halott Pénztől a Szabó Balázs Bandájáig, a Cloud 9+-tól a Margaret Island-ig.

A negyedik Nagy-Szín-Pad! versenyre egy majd száztagú szakmai szavazói kör ajánlása alapján nyolc produkció kapott meghívást.

A budapesti Dope Calypso olyan, mintha egy garázspunk-zenekar váratlanul belebolondult volna a ’60-as évek végének limonádé popzenéjébe. A zenekar 2016-os, harmadik albumával folytatta a megkezdett utat, azaz – minden évben egy kiadott albumon keresztül – megmutatja, milyen meglepően szórakoztató dolog az, ha az ember ténylegesen képtelen magát komolyan venni.

Jónás Vera Artisjus Junior Dalszerző, valamint Fonogram-díjas énekesnő és zenekara dalainak stílusmeghatározása személyes könnyűzene: a hol táncolni való, máskor megnyugtató dallamokon, valamint szövegeken keresztül koncertjei alatt szinte belelátunk a Jónás Vera Experiment frontemberének lelkébe. Vera karizmatikus egyénisége a dalokból, valamint a színpadi jelenlétéből is sugárzik a közönség felé, ennek köszönhetően nemcsak Magyarországra, hanem a környező országokba is szívesen hívják koncertezni, de idén januárban a legnagyobb európai showcase fesztiválon, a groningeni Eurosonicon is bemutatkozott.

Egy igazi konyha élettér – a háromfős Konyha dalai-történetei is személyes térként működnek, amelyek észrevétlenül nyitják ki ajtajukat a megfelelő pillanatban. A csapat zenéje eklektikus: első lemezüket a hatvanas-hetvenes évek fordulójának szellős rockzenéje inspirálta (főleg a szintén trió felállású bandák), azóta azonban folyamatosan haladnak egy érettebb, kortalanul modern hangzás felé, amelyben jelen pillanatban a garage rock, a country és a funk a három meghatározó csapás.

A Lóci Játszik zenekar története három éve kezdődött, amikor Csorba Lóci névadó frontember, a VAN című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Ki Mit Tube és a Cseh Tamás Program elismerése. Tavaly fölényesen megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál közönségdíját, idén januárban kiadták második albumukat és nem rég elnyerték a Fonogram gálán „Az Év Felfedezettje” címet.

A Mörk zenekar extrém Pop vagy Stand Up Jazz, de többnyire soul-funk alapokra épülő szabad szellemű zene. Gyorsan megtalálták útjukat a budapesti underground zenei szcéna szívéhez, azzal, hogy emberek nappalijában, szokatlan helyszíneken vagy épp a híresebb klubokban bűvölték el koncertjeikkel a nézőket.

Petruska igazi kuriózumnak számít a hazai könnyűzenei életben. A hagyományos rockzenei felállást következetesen mellőző, minimalista formációja meglepő erővel tölti be a színpadokat. A dalszerző-énekes fél évtizede tartó munkásságának két nagylemez, több száz klub- és fesztiválkoncert, valamint számos szakmai elismerés és médiamegjelenés az eredménye.

Sena Dagadu 2002 óta meghatározó alakja a budapesti zenei életnek. Két szólólemez, négy Irie Maffia album és számtalan közreműködés után elkésztette legújabb lemezét, a Feathers-t. Sena az elmúlt három évben kezdett el saját zenei alapokat készíteni dalaihoz, így míg korábban rengeteg producerrel dolgozott eddigi munkáin, a Feathers dalai mind a saját ötletein alapszanak. Ghánai gyökerű zenei világa a budapesti rockzenészek interpretálásában igazán különleges elegyet alkot.

A The Qualitons zenekar 2008-ban alakult Budapesten, stílusuk főként a 60-as évek zenei világából inspirálódik, sajátos funk-beat zenéjük igazi unikumnak számít a hazai könnyűzenei platformon. A hazai klubélet mellett az évek során számos európai nagyvárosból kaptak meghívást, koncertjeiket a vokális dalok, a groove-os lüktetés, a pszichedélia és az improvizáció különleges találkozása jellemzi.

2017. május 19-től négy napon át esténként 2-2 zenekar és előadó ad élő koncertet a budapesti Akvárium Klubban, a döntő pedig ugyanit zajlik majd, május 27-én.

