3 tavasszal megjelenő CD, amit nagyon várunk

Reggel azért, hogy felébredjünk, munkába menet azért, hogy túléljük a monoton utazást, edzésközben meg azért, hogy energiát adjon. Szinte mindig van valamilyen okunk, hogy zenét hallgassunk. Ha te sem bírod sok ideig a csendet, ajánljuk az általunk kiválogatott 3 albumot, melyek tavasszal fognak megjelenni, és eléggé valószínű, hogyha egyszer rájuk kattanunk, sosem fogjuk abbahagyni.

Take That: Wonderland

megjelenés: március 17.

Az egykor öttagú fiúbanda csak létszámában csappant majdnem felére: tehetségük semmit sem fakult az évek múltával: Wonderland című 8. albumuk március 17-én jelenik meg. Az együttesnek ez lesz a második lemeze, melyet trióként (Gary Barlow-val, Mark Owennel és Howard Donalddal) adnak ki. A fiúk már az év elején bejelentették, hogy a CD debütálása után egyből turnéra indulnak, melyekre szinte percek alatt, már január közepén elkapkodták a jegyeket.

Nelly Furtado: The Ride

megjelenés: március 31.

A kanadai énekesnőről utoljára 2012-ben hallhattunk, a The Spirit Indestructible albuma kapcsán. Sajnos akkor sem sokat, mivel annak ellenére, hogy a CD-n egymást követték a fülbemászó dallamok, a Maneater énekese akkor nem került fel a slágerlisták élére. A The Ride első kislemeze, az Islands of Me hasonlóan ígéretes szerzemény – de a várva várt siker itt is elmaradt. Minket persze ez még nem akadályoz meg abban, hogy beszerezzünk Furtado kisasszony legújabb albumát, amit már nagyon várunk.

Depeche Mode: Spirit

Már három és fél évtizede vannak a pályán, de még mindig fáradhatatlanok. A Depeche Mode tavaly októberben ejtette el az első arra vonatkozó megjegyzést, hogy új albummal rukkolnak elő. A Spirit nevet viselő korong a banda 14. korongja lesz. A zenészek a Simian Mobile Disco nevű elektro, house és tech house műfajban alkotó angol duót kérték fel, hogy segítsenek az új hanganyag megalkotásában. Az együttműködés nagyon sikeres lehetett, ugyanis a Depeche Mode tagjai nagy lelkesedéssel számoltak be közösségi oldalaikon az eredményes munkáról.