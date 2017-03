Energiaáramlás a Pannon Filharmonikusokkal

A Pannon Filharmonikusok március 1-jén megkezdte az Energiaáramlás címet viselő 2017/2018-as évad fővárosi bérletsorozatának értékesítését. A Pannon-bérlet műsora a jövő évadban ismét a zenei világ kivételes szólistáit, saját nemzetük vezető művészeit vonultatja fel a komolyzene elismert dirigenseivel együtt, miközben igyekszik arra is rávilágítani, mit rejt a cím, és hogyan válik a flow-élmény a jövő évad központi témájává.

A budapesti koncertsorozat bérleteseinek száma az elmúlt évadban meghaladta az 1100 főt, így a most márciussal indult bérletújítás mellett az új érdeklődőknek érdemes a korlátozott számban megvásárolható szabad helyekre minél előbb megváltani bérletüket. Az együttes 2017/2018-as évadának középpontjában az energiaáramlás, a flow-élmény, a koncerttermekben felszabaduló energia áll.

A zenekar igazgatója, Horváth Zsolt a Müpában, március 6-án tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy

a Pannon Filharmonikusok elért egy magabiztos technikai tudásszintet és repertoárt. Ennek köszönhetően túl tud emelkedni a perfekcióra való fókuszáláson. A társadalmi érintkezés lényege az, hogy valóban létrejön a közlés, ami a koncertteremben az energiaáramlásban valósul meg a muzsikusok és a hallgatóság között.

A jövő évad szólistái mind olyan kivételes művészek, akik nem csak érzik, de értik is azt, hogy a megfelelő körülmények között a zene energiája az előadóban és a hallgatóban is képes olyan állapotot előidézni, melyben felszabadító örömérzettel élhető át egy-egy pillanat. Erre a szemmel nem látható folyamatra világít rá a zenekar a közönség számára is megtapasztalható formában.

„A flow-élmény talán a legfontosabb érzés, ami egy zenemű előadása közben keletkezhet, mind az előadóban, mind a hallgatóságban. [… ] Azt hiszem, egyetlen művészeti műfaj sem tud ennyire közvetlenül kapcsolatot teremteni emberek között, és talán ezért képes ennyire mágikus hatást gyakorolni az emberre.” Baráti Kristóf

A Pannon-bérletsorozat öt előadásán olyan erejük teljében lévő muzsikusok lépnek színpadra, mint Benjamin Schmid, Bogányi Gergely, Baráti Kristóf, Várdai István és Dejan Lazić. Mind olyan művészóriások, akik tisztában vannak tudásuk, technikájuk és tehetségük erejével, melynek irányításával az egyes művek eddig soha nem hallott formában szólalnak meg a közönség előtt, lehetőséget teremtve a flow-élmény felejthetetlen átélésének.

Bogányi Tibor, a zenekar vezető karmester szerint a koncerteken a láthatatlan válik lényegessé.

„Energiát hozunk létre és adunk át a közönségnek. Egy-egy frázist viszünk magunkkal a hangversenyekről, amit többet nem tudunk kitörölni a fejünkből.” – fogalmazott.

További érdekesség, hogy az egyes hangversenyek során az öt művész közül hárman – Benjamin Schmid, Baráti Kristóf és Várdai István – Stradivari hangszereken adnak majd elő. Az egyedi hegedűk mellett egy rendkívül értékes Stradivari-cselló is hallható lesz Várdai István játéka során.

„Azt hiszem néha, amikor sikerül igazán elmerülni az előadásban, akkor valamilyen önkontroll kikapcsol bennem és olyan, mintha a zene folyamata irányítana. Talán ez lehet a flow-élmény. [… ]

Az biztos, hogy egy csomó zavaró faktort el kell ehhez engedni, nem szabad, hogy eltereljen a hibáktól való félelem, bíznom kell magamon kívül a kollégákban, a felkészültségünkben, a közönség figyelmében.” Várdai István

A Pannon-bérlet hangversenyeinek rendszeres látogatói számára ismerősen fog csengeni a karmesterek névsora is. Bogányi Tibor, a zenekar vezető karmestere két koncerten áll majd a közönség elé, a sorozat utolsó hangversenyét pedig a PFZ állandó dirigense, Vass András vezényli. Cristian Mandeal, valamint Gilbert Varga jó kapcsolatot ápolva az együttessel, a koncertek közönségének örömére ugyancsak több alkalommal és nagy sikerrel vezették már a Pannon Filharmonikusokat.

„Összegezni szeretnénk a zenei élményeinket. Bennünk is felmerült az igény, hogy újra játszunk azokkal, akikkel a koncerteken túlmutató élményben volt korábban részünk. – fogalmazott Horváth Zsolt.”

A hangversenyek további részletes programja lapozható és letölthető formában Ide kattintva érhető el. A 2017/2018-as évad budapesti bérlete megújítható és vásárolható a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Müpa pénztáraiban személyesen.