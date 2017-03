70 fölött is Indiana Jones bőrébe bújik Harrison Ford

Hiába telt el jó pár évtized az első Indiana Jones-film óta (pontosan 36 év), 2019-ben érkezik a filmsorozat ötödik része, ezúttal is Harrison Ford főszereplésével. Bár a premier idején a színész már a 77. évét fogja taposni, ugyanolyan akciódús filmre számíthatunk, mint amilyeneket eddig megszokhattunk a hősies régésztől.

1981-ben, Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmmel debütált kedvenc régészünk, akik miatt számtalan lelkes fiatal jelentkezett történelemszakra, abban reménykedvén, hogy az egyetem után ő is kalandos életű régész lehet. Az 5. Jones-film, melynek még nincs címe, alighanem egyben az utolsó is lesz. A Walt Disney Company most egy premierdátumot is közzétett: 2019 július 19-án kerül majd a mozikba a várva várt film.

Az ötödik Jones-filmben a már megszokott stáb lát majd munkához: Harrison Ford főszereplésével és Stephen Spilberg rendezésével számolhatunk, illetve a jól megszokott producer-páros, Kathleen Kennedy és Frank Marshall is részt vesz a film munkálataiban.