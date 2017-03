7 hely, ami visszarepít a retro Budapestbe

Van, ami soha nem megy ki a divatból – legfeljebb retróvá válik. A rendszerváltási előtti érának is megvan a maga bája, legalábbis ha a gasztronómiára gondolunk, mindenképp. Ki tudna ellenállni egy szép nagy bécsi szeletnek, vagy egy békebeli töltött káposztának? Megmutatjuk, hol találod a városban a legjobb retro helyeket, ahol jól lakhatsz – és nemcsak ezekből az ételekből.

Benczúr 45 Retro Étterem

A Városligetben megbújó Benczúr több évtizede szolgálja ki az éhezők igényeit. Itt halomban áll az Erős Pista és az Édes Anna, a falakról pedig vidám, retro plakátok és falvédők lógnak, melyek többek között az alkoholfogyasztás káros hatásaira hívja fel a figyelmet. Minket ez még persze nem akadályoz meg abban, hogy egy jót együnk, amit utána hideg (retro) sörrel le is öblítünk. Az étterem mellett egy nagy rendezvényterem is található, úgyhogy ha annyira megtetszett a hely, hogy még az esküvődet is itt szeretnéd tartani, az is megoldható.

Táskarádió Eszpresszó

Ha egy kis csomagba belepakolnánk mindent, amit a magyar hatvanas éveknek tartunk és bombaként ledobnánk valahova, akkor bumm, így születhetne meg a Táskarádió. A színektől jólesően bizsergő hely tele van érdekesebbnél érdekesebb bútorokkal, kiegészítőkkel és játékokkal a Kádár-korból – a látvány olyannyira érdekfeszítő, hogy ne sértődjünk meg, ha partnerünk inkább a falat nézi és mellőzi a beszéd közben a szemkontaktust. A remek látványhoz finom magyar konyha is társul, tökéletes napkezdés lehet egy itt elfogyasztott bundás kenyér, és az esti lazító sörözéshez is jó választás, főleg, hogy nyáron terasz is vár minket – szokásosan színes bútorokkal.

Ibolya Eszpresszó

Az Ibolya Eszpresszó maga a “70-es “80-as évek különleges múltat idéző bútoraival és hangulatával, melyet a kiállított korabeli plakátok tesznek még különlegesebbé. A belvárosi kávéház és söröző ezen felül még kínálatában is törekszik arra, hogy felidézze a múltat, például a városban csak náluk kapható a legendás Bambi ital, melyet nyáron a kellemes teraszukon is elkortyolhatunk. Van ingyen wifi, a fontosabb meccseket is megnézhetjük itt és igazán izgalmas randihely azoknak, akik szeretnek egy kicsit utazni az időben. Találka szüleink fiatalkorának környezetében? Több mint különleges élmény!

Marxim Pub

A Marxim Pub kicsit kilóg retró válogatásunkból, hiszen nem a Kádár-korszakot, hanem inkább a Rákosi-érát idézi vissza, méghozzá teljes erőbedobással, igazi jó sztahanovistaként. A negyvenes-ötvenes éveket idéző plakátok sokasága garantálja, hogy folyamatosan elkalandozzon tekintetünk, ha iszunk, ha eszünk – tudniillik bár sörözőről van szó, a napi menü mindig ínycsiklandozó és bármelyik jó munkásember becsületesen jóllakhat vele. A legendás, több mint 20 éves söröző, már csak logója miatt is híressé vált – az urban legend szerint ugyanis először a kirakott ötágú vörös csillagot alkotmányellenesnek ítélték, ezért kellett megnyújtani néhány szárát.

Pántlika Bisztró

Ugyancsak a hatvanas éveket éli tovább az 1964-ben nyitott városligeti Pántlika, ahol van minden, ami a retróhoz kell – (mű)bőr fotel, kényelmetlennek tűnő székek, piros kockás terítő, játékok sokasága, kellemesen szocreál bútorok és kiegészítők, nyáron pedig mindezt ráadásul a teraszon is élvezhetjük. Valójában csak a hetvenes évektől üzemelt vendéglátói egységként, de maga az alapépület még jó néhány évvel korábban megépült a BNV miatt, melynek akkoriban még a Városliget adott otthont. A Pántlika nemcsak konyhája és hamburgerei miatt emlékezetes, hanem azért is, mert itt tényleg történelmi levegőt szívhatunk magunkba – ráadásul a Városligetben. A hely télen zárva tartott, de hamarosan újra várja a vendégeit.

Telefon Bisztró

Következzen egy igazi különlegesség. A Telefon Bisztró sem a giccses retrót képviseli – amivel mellesleg aztán tényleg semmi bajunk sincs – hanem a visszafogott, tisztességes egyszerűséget, a hétköznapi polgári hangulatot. Ám miért éppen Telefon a neve? A hely különlegessége, hogy az emeleten minden asztalon van egy a készülékből, mely egyenesen a pulton álló telefonnal van összekötve– ezen intézhetjük rendelésünket, hogy egy kicsit mindenki nagypolgári úrnak érezze magát. A hangulatot kellemesen dobják fel – és figyelmünket is hathatósan terelik el – a falon lógó archív képek sokasága.

WOW American Retro Dinner

Zárjuk a sort egy kissé kakukktojásnak számító hellyel. A WOW American Retro Diner ugyanis, ahogy azt a neve is sejteti, az amerikai gasztronómia klasszikusait kínálja étlapján. Gofri, retroburger, bagel és rengeteg finom tejes shake várja az éhezőket, akik nemcsak az ’50-es évek Amerikájába akarnak visszaröppenni, de egy jót is ennének.