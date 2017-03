Harapj bele az egészségbe – A 6 legjobb egészséges étterem Budapesten

Sokakban él az a tévhit, hogy ha valami egészséges, biztosan rossz az íze. Pedig a laktóz- és gluténmentes, mesterséges hozzávalókat nem tartalmazó (vegán) ételek nagyon finomak és laktatóak is tudnak lenni. Sőt, sokszor az ízükön sem érződik, hogy alternatív alapanyagokból készültek. Ezeken a helyeken legalábbis biztosan nem.

Napfényes Étterem

A város legjobb tej- hús- és tojásmentes ételeinek lelőhelye a Napfényes Étterem. A név valójában egy étteremláncot rejt, ugyanis cukrászdájuk és pizzériájuk is van. Talán már ebből is sejtheted, hogy tökélyre fejlesztették a vegán gasztronómiát, és nemcsak egészséges, de fantáziadús és színpompás ételeket varázsolnak a tányérunkra, legyen szó levesről, főételről vagy desszertről. Arról pedig, hogy a fogásaikban nincs sem hús, sem bármilyen tejtermék, nyugodtan el is felejtkezhetünk: az ízük pontosan olyan, mint hagyományos változataiké. Sőt, még jobb is!

Legelő Salátabár

Azt hiszed, egy saláta nem lehet izgalmas? Akkor még nem jártál a Legelő Salátabárban. Óriási választék közül válogathatsz a saláták terén, sőt, te magad is összeállíthatod, hogy mi kerüljön a zöldségmixbe. A zöldségekből és gyümölcsökből frissen facsart italokat is készítenek, és ami a legjobb, hogy még házhoz is szállítják az egészséges finomságokat, így még a legkeményebb ZH-időszakban sem kell lemondanod róluk, ha a kolihoz rendelsz tőlük.

Naspolya Nassolda

Az édesszájúak mennyországa a Naspolya Nassolda, ahol minden süti tojás-, liszt- és gluténmentes, és az összes hozzávalót biogazdaságokból szerzik be. A hely külön érdeme, hogy mindent ők maguk készítenek el, kezdve az utánozhatatlan tortáiktól a frissen facsart gyümölcslevekig. És ami még ennél is dicséretesebb, az a kísérletező kedvük, melynek köszönhetően minden desszertjük páratlan és felejthetetlen élményt nyújt.

VegaCity

Alighanem minden ELTE-s átsétált már a Múzeum körút túloldalán lévő VegaCitybe, és valószínűleg cseppet sem bánta meg. Az étterem általában mindig zsúfolásig tele van, de ha elég türelmes vagy, és kivárod a sorod, remek napi menük közül tudsz választani. A szomszédban található Bio ABC-ben pedig beszerezheted az ételek hozzávalóit, hogy legközelebb már te magad is elkészíthesd őket magadnak otthon.

Napos Oldal

A Napos Oldalban a vegetáriánusok, vegánok és reform ételek kedvelői is válogathatnak maguknak a finomságok között, a levesektől kezdve egészen a desszertekig, sőt, a tortákig, melyeket meg is rendelheted. Az Oktogontól alig pár percnyire lévő étterem remek találkozóhely, ahová akkor is betérhetsz, ha csak egy finom teát szeretnél elfogyasztani a barátoddal.

Govinda

Zárjuk a sort egy étteremlánccal, a Govindával. Az indiai étterem menüje napról napra változik, így nem valószínű, hogy kétszer is ugyanazok a fogások köszönnek majdvissza az étlapról. Bár a hely fő profilja az indiai ízek prezentálása, arra is ügyelnek, hogy mindig legyen vegetáriánus ételük, ahogy arra is figyelnek, hogy az alakunkon se essen csorba a falatozás miatt. Hogy végképp ellenállhatatlanná tegyük a helyet, eláruljuk, hogy még kézműves csokijaik is vannak, melyek olyan gyönyörűek, hogy szinte kár beléjük harapni. (De azért tedd meg.)