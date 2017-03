Mire vágynak a hölgyek nőnapkor #virághelyett?

Ismert emberek és cégvezetők a munkahelyi nőnapokat értelmezik újra egy videokampányban. Saját élményeik alapján beszélnek róla, hogy mit és miért kérnének vagy adnának inkább idén virág helyett vagy mellett, olyasvalamit, ami egész évben pozitívan hathat. A Nyitottak vagyunk kezdeményezés szervezésében futó akciónak aktualitást ad, hogy Magyarországon 1 100 000 munkavállaló tartja sürgetőnek, hogy munkahelye tegyen érte: nők és a férfiak ugyanolyan esélyekkel és lehetőségekkel találkozzanak.

Már Magyarországon is a nők 77, a férfiak 69 százaléka úgy gondolja, hogy munkahelyük sikerességének szempontjából fontos, hogy mindkét nem ugyanolyan mértékben képviseltesse magát minden felelősségi szinten. Kutatások szerint akár 84%-kal magasabb árbevétel arányos nyereséget is elérhetnek a cégek, ahol legalább három nő van a vezetőségi testületben.

1 100 000 munkavállaló kéri munkáltatóját, hogy tegyen érte, nők és férfiak ugyanolyan lehetőségekkel és esélyekkel találkozzanak a cégnél. Magyarországon a nők ugyanazért a munkáért átlagosan még mindig 15,1 százalékkal kevesebb pénzt kapnak mint a férfiak. Ha pedig például a munkahelyi előmenetelről van szó, a nők harmada és a férfiak negyede szerint még nem kezelik ugyanúgy a két nem képviselőit.

A Nyitottak vagyunk videokampányában megelevenednek a számok, saját élményeik alapján mondják el ismert emberek és cégvezetők, hogy mit és miért kérnének, vagy adnának idén nőnapra virág helyett vagy mellett a munkahelyeken.

“Egyszer bekerültem egy munkahelyre, ahol csak fiúk voltak. Volt egy-két lány, díszzsebkendőnek a zakóra”

– meséli videójában Bárdos András. Miután sikerült felvennie nőket, a kihívás az volt, hogy a férfiak egyenragú felekként kezeljék őket. Neki ezt egy egyszerű trükk segített elérni: vezetőként a megbeszéléseken akkor is kikérte a nők véleményét, ha maguktól csak a férfiak jelentkeztek.

Puskás Petit felháborítja, hogy fenyegető helyzeteket élnek meg gyereket váró nők a munkahelyeken. Egy kollégájának például csökkentették a fizetését, mondván, a terhesség alatt nem fog tudni olyan jól dolgozni. Szeretné abban támogatni a nőket, hogy biztonságban érezzék magukat, és szabadon, ítéletektől és retorzióktól mentesen dönthessenek a gyerekvállalás minden vonatkozásában.

Bazsó Gábor, a Totalcar műsorvezetője szerint probléma, hogy az ő szakterületén gyakorlatilag nincsenek nők. Arról beszél, hogy azért, hogy ez változhasson, itt az ideje búcsút inteni a meztelen nős plakátoknak a műhelyekben, a női sofőrökön élcelődésnek, és annak, hogy a nőknek egy olyan világban kelljen felnőniük, ahol “az első pillanattól kezdve azt hallgatják, hogy bizonyos dolgokra eleve alkalmatlanabbak”. Azért fog dolgozni idén, hogy egy év múlva már női kollégái is legyenek.

Czigány Dóra válogatott vízilabdázó, ha kérhetne valamit nőnap alkalmából, a médiától és a szponzoroktól kérne nagyobb figyelmet a női élsportnak. Hiszen az eredményeik is ezt indokolnák, és ez kellene ahhoz is, hogy az élsport munkahellyé válhasson a nők számára is.

A Nyitottak vagyunk ügyvezetője arra kéri a döntéshozókat, hogy akkor is adjanak ugyanannyi pénzt ugyanazért a munkáért, ha a nők kevesebbet mernek kérni. “Ez nem csak így helyes, de cégként is meg fogja érni” – hangsúlyozza Miklós Melinda. “A videokampánnyal a számok mögé szeretnénk nézni. Ha egyenlőbb lehetőségeket és esélyeket kapnak a nők és a férfiak, az sikeresebbé teszi a cégeket, és jó a munkavállalóknak is. A videókkal fontos beszélgetéseket, és ezeken keresztül pozitív változásokat szeretnénk elindítani.”

A kampányhoz csatlakozott nagyvállalatok vezetői személyes tapasztalataik alapján beszélnek róla, hogy miért és hogyan kellene segíteni azt, hogy a nőknek ne kelljen választania az anyaság és a karrier között. Emlékeztetnek, hogy fontos kezelni azt a jelenséget, hogy a női vezetőket gyakran törtetőnek címkézik a kollégák, miközben a férfiaknál ugyanazt a viselkedést jónak tartják. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a cégek ma már nem engedhetik meg maguknak, hogy a szürkeállomány 50%-át figyelmen kívül hagyják.

