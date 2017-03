A martfűi rém a legjobb magyar film

A martfűi rém című alkotás nyerte el a legjobb játékfilmnek járó díjat a Magyar Filmhéten, amelynek vasárnap esti gáláján a Vígszínházban másodszor adták át a Magyar Filmdíjakat összesen 23 kategóriában.

A legjobb filmnek járó díjakat öt kategóriában – játékfilm, tévéfilm, dokumentum- és kisjátékfilm, valamint animációs film – osztották ki. A legjobb színészi teljesítményt, forgatókönyvet, rendezést a játékfilmek mellett a tévéfilmek között is külön díjazta a Magyar Filmakadémia tagsága.

A legjobb animációs film a Bucsi Réka által rendezett LOVE lett. A legjobb kisjátékfilmnek járó elismerést az Oscar-díjas Mindenki című alkotás, Deák Kristóf rendezése kapta. A legjobb dokumentumfilmnek a Soul Exodust, Bereczki Csaba alkotását választották. A legjobb tévéfilmnek járó díjat a Szürke senkiknek, Kovács István munkájának ítélték oda. A közönségdíjat a #Sohavégetnemérős című film kapta.



A játékfilmes kategóriákban A martfűi rém összesen 9 díjat nyert, míg a Tiszta szívvel öt elismerést kapott. A nyertes film története valós eseményeken alapul: 1957-ben brutálisan megöltek egy nőt Martfűn. A gyilkosságért elítéltek egy férfit, pár évvel később azonban újra megrázó halálesetek történtek. Egy frissen végzett ügyész rájön, hogy a börtönben ártatlan ember bűnhődik, ám az 1956-os forradalom utáni politikai tébolyban nehéz megtalálni az összefüggéseket és újra felvenni a nyomozás fonalát.

A martfűi rém szereplői és alkotói közül legjobb női főszereplőnek Szamosi Zsófiát választották, a legjobb rendező Sopsits Árpád, a legjobb operatőr Szabó Gábor lett. Ezért a filmért kapta a legjobb maszkmesternek járó díjat Kriskó Ancsa, a legjobb jelmezért Szakács Györgyit, A martfűi rém zenéjéért Moldvai Márkot, a vágásért Kovács Zoltánt díjazták, a legjobb látványért pedig Dévényi Rita és Sopsits Árpád, vehetett át elismerést.



A Tiszta szívvel című film öt elismerésben részesült. A legjobb férfi főszereplő Thuróczy Szabolcs lett, a legjobb férfi mellékszereplő Fekete Ádám, a legjobb forgatókönyvért járó Magyar Filmdíjat az alkotás rendezője, Till Attila vehette át. A legjobb sminkért kiosztott díjat Gerő Szandra kapta, legjobb hangmesternek Zányi Tamást választották, aki a Tiszta szívvel mellett a Jutalomjáték című alkotásban is dolgozott.



A legjobb játékfilmes női mellékszereplőnek járó díjat Ónodi Eszter kapta a Halj már meg! című filmben nyújtott alakításáért. A tévéfilmeknél a legjobb forgatókönyvért Tasnádi Istvánt (Memo), a legjobb rendezésért Kovács Istvánt (Szürke senkik) díjazták. A legjobb tévéfilmes női főszereplőnek Kerekes Vicát (Tranzitidő), a legjobb férfi főszerelőnek Kovács Józsefet (Szürke senkik) választották.

A Magyar Nemzeti Filmalap és az NMHH Médiatanácsa támogatásával a Magyar Filmakadémia Egyesület 2017. február 26. és március 5. között rendezte meg a 3. Magyar Filmhetet. A Magyar Filmdíjakra 150 nevezett alkotás közül a Filmakadémia tagjaitól legtöbb szavazatot kapott filmalkotások és alkotók összesen 23 kategóriában versenyeztek. Budapesten új helyszínen, a Cinema City Aréna moziban mutatták be a tavalyi év legjobbnak ítélt filmjeit. Idén első alkalommal 10 vidéki nagyvárosban is lesznek Magyar Filmhét vetítések, sőt országos közönségdíjat is odaítélnek majd.