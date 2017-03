A Deadpool 2 előzetese is befarolt

Megérkezett a kedvenc ügyefogyott szuperhősünkről, Deadpoolról szóló film második részének előzetese. A Deadpool 2-re sajnos még 2018-ig várni kell, de ha a film legalább olyan jó lesz, mint az előzetes, minden egyes nap megéri a várakozás.

Ryan Reynolds korábban már több interjújában is kifejtette, mennyire szívéhez nőtt Deadpool karaktere, és alig várja, hogy ismét a bőrébe bújjon. Még arra is tett célzást, hogy a vicces szuperhős a következő részben saját nemével is szerelmi kalandokba elegyedik majd. Ez az előzetesből nem derül ki, csak az, hogy Deadpool még gyakorolhatná az öltözködést, és azt is, hogyan tegye mindezt diszkréten…

Ja! És felhívjuk a figyelmeteket az előzetesben látható Logan plakátra. Igazán szép reklám, 20th Century Fox!