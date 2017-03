Nők, akik meghódították a konyhát

Nem léteznek a hölgyeknél jobb múzsák. Ezt nőnap közeledtével különösképpen észben tartjuk, ezért összegyűjtöttük azokat az ételeket és italokat, melyeket nőkről neveztek el. Uraim, ne fogjátok vissza magatokat, és legalább listánk egyik szereplőjével lepjétek meg kedves nőismerőseiteket.

Viktória torta

Az angol Viktória királynőről neveztek el afrikai vízesést, londoni múzeumot, és még egy süteményt is. A Viktória torta Magyarországon kevésbé ismert, ám annál finomabb és könnyen elkészíthető desszert. A süti lényegében nem sokban tér el egy egyszerű piskótától. Ebből két lapot sütnek, melyek közé habtejszínnel kikevert eperlekvárt kennek. A Viktória torta az ötórai teák elengedhetetlen velejárója volt, és természetesen maga a királynő is imádta az édességet.

Tetrazzini

Bár a neve hallatán mindenki azt hihetné, hogy egy olasz ételről van szó, a húsos tésztaétel, a Tetrazzini valójában az amerikai konyha büszkesége. A fogást Luisa Tetrazziniről, a híres olasz operaénekesről nevezték el, aki sok ideig a San Francisco-i Palace Hotelban szállt meg, ahol ez volt a kedvenc étele. Sok változata létezik a Tetrazzininek, de a hús, a gomba, a tejszín, sherry és a tészta must have hozzávalói.

Bloody Mary

A Bloody Mary a másnaposságot követő fejfájás egyik legjobb ellenszere. Azt azonban, hogy kiről nevezték el a paradicsomos vodkás koktélt, nem tudni biztosan. Egyesek szerint a 19-20 század fordulóján élt színésznő, Mary Pickford ihlette az italt, mások szerint az angol történelembe Véreskezű Máriaként bevonuló királynő adta a nevét a koktélhoz. Utóbbi feltevés valószínűbbnek látszik, mivel a Mária kezéhez tényleg töméntelen vér tapadt, ugyanis a katolikus királynő megpróbálta kioltani az összes protestáns (anglikán) vallású alattvalóját.

Női szeszély

Ha létezik édesség, melynek eredete körül teljes a káosz, akkor a női szeszély az! A habos, baracklekváros édességnek több változata is van: rétestésztával és kelt tésztával is készítik. Amit biztosan állíthatunk róla,hogy finom és könnyen összedobhatjuk otthon is a süteményt, ráadásul még olcsón elkészíthető.

Margarita

Nagy vita járja körül a margaritát is, mármint ami az eredetét illeti. A tequila, triple sex és citrom vagy lime elegyéből készülő ital egyesek szerint Rita Hayworth, amerikai színésznőről kapta a nevét, akinek az eredeti neve Margarita Cansino volt.

Margherita Pizza

A leghíresebb olasz pizza, a margharita története egészen 1889-ig nyúlik vissza, amikor Savoia hercegnője, Margherita királyné és férje, I Umberto király Nápolyba utaztak, ahol meg akarták kóstolni a helyi finomságokat. A királyné három pizzát is rendelt, melyek közül a neki legjobban ízlőt tisztelte meg azzal, hogy a nevét adta az ételhez.