Sorozatok, amelyekre mindenki rápörög idén

Idén szerencsére nem lesz hiány új sorozatokban, ahogy már ismert sorozatok új évadaiban sem. Ezekből gyűjtöttük most össze a hét legizgalmasabbat.

Hatalmas kis hazugságok

Az HBO saját gyártású minisorozata néhány hete startolt, és ilyen szereplőgárdával rossz nem lehet: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, és Shailene Woodley kisvárosi anyukákat alakítanak, akiknek látszólag tökéletes életéről rántják le a leplet.

Sherlock

Január első napján mutatták be a Sherlock várva várt negyedik évadának legelső részét, ami ugyan felemás kritikákat kapott, azért mégis, az előző évadokra való tekintettel, megérdemli figyelmünket.

Szökés

Igen, igen, igen! Idén áprilisban jön a Szökés ötödik évada, benne sok ismerős szereplővel, újra láthatjuk majd Michaelt, Lincolnt, Sarat, a Zsebest, Golyót, és Sucrét.

Tabu

A január elején startolt Tabuban Tom Hardy egy 19. századi kalandort alakít, aki hazatér, hogy átvegye apja vállalkozását. Már csak miatta megéri nézni.

24: Újratöltve

2010-ben könnyes búcsút vettünk Jack Bauertől, és akkor nem gondoltuk volna, hogy az úttörőnek számító 24 sorozat egyszer majd visszatér. Ez az egyszer azonban elérkezett, hiszen február elején elstartolt az Újratöltve, új szereplőgárdával, hasonló formátumban.

Six

A Six című minisorozatot január 20-tól adja az HBO, és a SEAL Six nevet viselő különleges alakulat valós eseményeken alapuló bevetését mutatja be Afganisztánban, ahol egy Tálib vezető likvidálása közben ébred rá a csapat, hogy egy amerikai katona az ellenségnek dolgozik.

Légió

A képregény-adaptációs sorozat középpontjában a skizofréniával diagnosztizált David Haller áll, olyannyira, hogy a különböző személyiségeit kedvére változtató férfi narrációjával követhetjük a történéseket. Eddig még csak ehhez hasonló próbálkozást sem láttunk.