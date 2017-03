Az Erkelbe hív „A Ring gyűrűi”-évad

Az Operaház korszerűsítése miatt az Erkel Színházban kezdi meg 2017/18-as évadát a Magyar Állami Operaház. A Wagner-ihlette tematika mellett 28 opera- és balettpremier, köztük számos ősbemutató és Magyarországon először látható előadás is szerepel az összesen mintegy 60 különböző színpadi produkció között.

Több világsztár mellett ismét az Opera vendége lesz Plácido Domingo, először látogat az intézménybe Anna Netrebko és Roberto Alagna is. A játszóhelyek száma márciusban az Eiffel Műhelyház átadásával bővül, május végén pedig az Operaház nyitja meg újra kapuit, de addig is az Opera együttesei turnéra indulnak a szomszédos országok magyarlakta településeire és a világ távoli pontjaira.

Bezár az Operaház

A színpadtechnika és a gépészet régóta esedékes, kilenc hónapon át tartó felújítása miatt az évad végén bezáró Operaház szeptemberben sem nyitja meg kapuit az előadások közönsége előtt. Az Andrássy úti Ybl-palota azonban a korszerűsítés ideje alatt is fogad látogatókat: nyitva marad az Opera Café és az Opera Shop, valamint bejárhatók lesznek az épület egyes részei az OperaVisit vendégei számára. A szeptember 9-i Évadnyitány keretei közt ismét láthatók lesznek a népszerű commedia dell’arte-kamaraoperák a Szfinx-teraszokon, de az évadnyitó premiert, a Bánk bán ritkán hallható baritonváltozatát Vidnyánszky Attila rendezésében már az Erkel Színházból közvetíti az intézmény az Andrássy úton felállított kivetítőre. A korszerűsítést követően 2018. május 24-én, A kékszakállú herceg vára bemutatójának pontos centenáriumán Bartók egyfelvonásosának szentelt minifesztivállal várja vissza közönségét a 21. századi technikával felszerelt Operaház.

A gyűrű mind felett

„A Ring gyűrűi” évad nemcsak a jövőre kiteljesedő operaházi tetralógiára kívánja felhívni a figyelmet, de bemutatja Wagner zsenijének előzményeit és hatását is. A programban Bach, Gluck és Weber, Schubert és Spontini, Lortzing, Marschner és D’Albert, Humperdinck, Wolf és Korngold, valamint Richard Strauss, Hindemith és Orff színpadi művei szerepelnek, egy részük szcenírozott, a többiek koncertszerű előadásban. A Gyűrű-tematikát tükrözi – ám annak laza, asszociatív alkalmazására is jó példa – a báli szezont megkoronázó Ring Estély, amelynek sztárvendége Roberto Alagna, világhírű tenor és felesége, Aleksandra Kurzak lengyel szopránénekesnő. Az évadot jövő júniusban megkoronázó Az istenek alkonya-premierrel teljessé válik az M. Tóth Géza-rendezte Ring-tetralógia, amelyet a tervek szerint 2018 novemberétől évente, ciklus-formában játszik majd az Opera.

Az elkövetkező évad kínálatában is szerepel több olyan előadás, amelyet Magyarországon vagy az Opera színpadán még nem láthattak az érdeklődők. Először találkozhat a budapesti közönség Rossini Olasz nő Algírban (r. Szabó Máté) című vígoperájával, és Offenbach nagyoperája, A rajnai sellők (r. Anger Ferenc) sem volt korábban műsoron. 2018. március 10-én Mozart-ősbemutatóval avatja fel az intézmény új játszóhelyét: az Eiffel Műhelyház Bánffy Kisszínházában kerül színre A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény (r. Toronykőy Attila) című, két félbemaradt műből született pasticcio-opera. A Műhelyház ezt követően is az új utakat járó alkotók bemutatkozási helye marad: itt lesz először látható Tóth Péter egyfelvonásos darabja, a Tóték (r. Káel Csaba), melyet Örkény hallhatatlan műve ihletett, és a májusi RingFeszt idején Köteles Géza és Szálinger Balázs Siegfried-idill, avagy Egy barátság vége című ősbemutatója, amely Nietzsche és Wagner visszájára forduló kapcsolatát dolgozza fel. A wagneri hatásokat (itt inkább tagadásokat) vizsgáló GermanLateNight-sorozat ugyancsak a Műhelyházban Hindemith három egyfelvonásosát fogja össze, amelyek közül a Sancta Susanna magyarországi premier, A hosszú karácsonyi ebéd pedig szintén először jelenik meg a dalszínház repertoárján, míg az Oda és vissza című expresszionista zenei tréfa 80 esztendeje volt csak műsoron.

Tizenkét év után tér vissza az évad programjára Verdi Az álarcosbál című műve, amit az International Opera Award tavalyi fiatal díjazottja, Fabio Ceresa olasz rendező visz színre, míg a Humperdinck-féle Jancsi és Juliska meseoperát egy másik ifjú külföldi tehetség, az Opera Europa rendezői díját elnyerő spanyol Rafael R. Villalobos állítja színpadra. Az Opera hosszú évtizedek után Gershwin klasszikusát, a Porgy és Besst is vissza kívánja illeszteni a repertoárba, amelyet Almási-Tóth András rendezésében mutat be az intézmény.

A Magyar Nemzeti Balett Téma és variációk címmel Balanchine koreográfiát készül bemutatni Csajkovszkij zenéjére, valamint a Café Budapesttel közösen tervezik színpadra állítani Hans von Manen három kortárs kompozícióját. Emellett az évad repertoárjára felújított formában tér vissza A Bahcsiszeráji szökőkút, és újra láthatók lesznek olyan népszerű előadások is, mint a Karamazov testvérek vagy A rosszul őrzött lány.

Az új operabemutatókban, repertoárdarabokban és dalesteken az Opera több mint 120 magyar művésze mellett időről időre külföldi sztárok is közreműködnek. Plácido Domingo 35 év után ismét színpadi szerepben áll az Erkel Színház színpadára: 77. születésnapja alkalmából Simon Boccanegrát formálja meg két alkalommal. Rajta kívül – többek közt – Anna Netrebko, Roberto Alagna, Ramón Vargas, Aleksandrs Antonenko, Arturo Chacón-Cruz, Stuart Neill, Leo Nucci, Johan Reuter, Rafael Rojas, Gerhard Siegel, Yusif Eyvazov, Tómas Tómasson és Alexandra Kurzak is az intézmény vendége lesz, míg a zenekart az Opera magyar karmesterei mellett Philippe Auguin, Christian Badea, Marco Comin, Eugene Kohn, Michele Mariotti, Michael Schønwandt, Sebastian Weigle, Ralf Weikert és Massimo Zanetti is vezényli.

Fesztiválok

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából az ősz folyamán több produkcióval is készül az Opera. Bő 80 év után látható újra Budapesten Meyerbeer A hugenották című műve

(r. Szikora János), emellett Verdi Stiffeliójának koncertszerű előadása és Verdi Requiemje tiszteleg a félezer éves jubileum és a keresztény belviszályok áldozatainak emléke előtt.

2018 májusában lesz száz éve, hogy az Operaházban bemutatták Bartók egyetlen operáját, A kékszakállú herceg várát. A Kékszakállú100 minifesztivál keretei között négy egymást követő nap négy különböző verzióban lehet megtekinteni a világhírű magyar művet, amelyek közt az eredeti, Bánffy Mikós féle rendezés Szinetár Miklós rekonstrukciójában szerepel, de Galambos Péter valamint Nagy Viktor (Makovecz Imrével közös) korábbi változatai mellett a londoni Covent Garden idén leköszönő művészeti igazgatója, a dán Kasper Holten vadonatúj értelmezése is bemutatkozik a közönség előtt. A Kékszakállú előadások Madarász Iván, Vajda Gergely és Eötvös Péter egyfelvonásosaival párba állítva szerepelnek majd a műsoron.

A 2011-ben megkezdett igazgatósági ciklus 2018-as pillanatfelvétele a gyors ütemű repertoárcserét mutatja, amelynek során 75 egész estés és kamaraopera-bemutató, valamint 15 nagy balett és kortárs premier valósult meg. A periódus legfontosabbnak ítélt darabjai közül néhányat foglal össze május végétől egy hónapon át a BestOfFeszt11-18, fesztivál, amely A kékszakállú herceg vára és Az istenek alkonya mellett A kármeliták,

Az árnyék nélküli asszony és A hattyúk tava előadásait, a Nagy Iván Nemzetközi Balettgálát és a Csillagóra Évadzáró Gálát gyűjti csokorba.

Jubileumi esteken emlékezik továbbá az Opera Richter Jánosra, Seregi Lászlóra és Ybl Miklósra, valamint pályafutásának 30. évfordulóján köszönti Lukács Gyöngyit, és folytatódnak a népszerű sorozatok, beavató előadások, mint a Hangoló és a Faggató, a karácsonyi Diótörő-fesztivál, az Énekkari Művészek Minifesztiválja, és hatodik alkalommal érkeznek vendégegyüttesek új produkcióikkal a Primavera, a Pas de Quatre és a TáncTrend ’18 fesztiválra. Ugyancsak hatodik évadához érkezik az OperaKaland, Magyarország legnagyobb szabású színházi oktatási programja, amelyben májusig országszerte 750 tanintézmény 200.000 diákja vesz részt. Ősszel a középiskolások a Hábetler András által újragondolt Figaro 2.0-t nézhetik meg, míg 2018 májusában – most először! – BalettKaland várja a fiatalokat, ahol Total Dance alcímmel modern táncprodukciók szerepelnek a kínálatban (Walking Mad, Petite Mort, Hat tánc). Az OperaKaland a következő évadban együttműködik a Magyar Virtuózok Produkcióval, így minden előadás előtt egy virtuóz saját kortársainak játszik el egy-egy klasszikus tételt az Opera zenekarának kíséretével.

Turné

Az Operaház bezárása alatt a társulat egy része a Müpa baráti felajánlása mentén talál átmeneti otthonra, ahol a Magyar Nemzeti Balett több sorozatban is kortárs táncprodukciókat mutat be, míg az Otello, Az árnyék nélküli asszony és a Turandot koncertszerű operaelőadásként lesz hallható Aleksandrs Antonenko, Johan Reuter és Stuart Neill főszereplésével. Ez az időszak egyben lehetőséget teremt az együtteseknek nagy létszámú, hosszabb turnék lebonyolítására is. A Kárpát-Haza OperaTúra keretében az évad folyamán Erkel Ferenc Hunyadi László c. operája és Ronald Hynd A víg özvegy című balettje bejárja a történelmi Magyarország területét. Novemberben a Lammermoori Lucia és A denevér Japánba utazik a világhírű szlovák koloratúrszoprán, Edita Gruberová közreműködésével, itt az Opera zenekara hangversenyeket is ad. A zenekar emellett augusztus végén Anna Netrebkót kíséri a berlini Waldbühnén, és májustól decemberig 10 állomásos nyugat-európai turnét bonyolít le a Plácido Domingo-rendezte Aida produkcióval, valamint az észtországi Saremaa szigetén mint fővendég, opera- és balettfesztivált is rendez a Magyar Állami Operaház.