Ezeket a filmeket várjuk a legjobban tavasszal

Bár a jó idő közeledtével egyre inkább vágyunk a szabadban lenni, lesz néhány olyan filmpremier tavasszal, melyről vétek lenne lemaradni. Úgyhogy napsütés, trillázó madarak és bimbózó virágok ellenére irány a moziba, és nézzétek meg az alábbi filmeket!

Kincsem – március 16.

Nagy izgalommal várjuk minden idők legnagyobb állami támogatását élvező magyar gyártású filmjét, a Kincsemet. A 2,9 milliárdos budgetból gazdálkodó produkció az 1848-as szabadságharc leverése után játszódik. A tönkrement Blaskovich Ernő egyetlen öröme a csodalova, Kincsem, akivel sorra nyeri a versenyeket, és egyúttal borsot törhet legnagyobb ellenfele, von Oettingen báró orra alá. Bár a film a 19. században játszódik, az előzetesben mai zenék csendülnek fel (köztük Fluor Tomi dala is), a plakátja pedig első pillantásra úgy néz ki, mintha Tim Burton egyik filmjét reklámozná. Ilyen érdekes és ellentmondásos kedvcsinálók után bizonyára a végeredmény is igazi kuriózum lesz.

A szépség és a szörnyeteg – március 23.

Hol vannak már azok az idők, amikor Emma Watson a híres máguslány, Hermione Granger bőrébe bújt? A színésznő, aki sokak számára elválaszthatatlan egykori karakterétől, most egy Disney-szereplő, Bell bőrébe bújik, aki nemcsak szép, de bátor és bölcs is. Gyerekkorunk kedves meséje bebizonyítja, hogy a rút külső érző belsőt takarhat, a 2017-es remake pedig arra bizonyíték, hogy a modern technikai effektekkel egy Disney-mese is lehet izgalmas és lebilincselő.

Élet – március 23.

Úgy tűnik, mostanában népszerű a világűrben játszódó filmet forgatni, elég, ha a 2015-ös, részben Magyarországon forgatott Mentőexpedícióra gondolunk. Az Élet szintén a Marson játszódik: egy kutatócsoport felfedezte, hogy a vörös bolygón van élet, melynek bizonyítékát magukkal akarják vinni a Földre. A gond csak az, hogy a különleges életformáról szinte semmit sem tudnak, így azt sem sejtették, mekkora veszély leselkedik rájuk. A filmet már csak azért is érdemes lesz megnézni, mert Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal és Rebecca Ferguson triumvirátusa valódi izgalmakat ígér.

Menedék – március 31.

A második világháború kitörésekor Lengyelországot keletről az oroszok, nyugatról a németek támadták. A nácik által megszállt területeken egyből megkezdődött a zsidók elleni fellépés. A varsói állatkert vezetői, Antonina Żabińska és a férje, Dr. Jan Żabiński nem akarják kiszolgálni a német megszállókat, és életüket kockáztatva a zsidók segítségére sietnek, és megpróbálnak minél több bajba esett számára menedéket nyújtani. Antonina és Jan a háború igazi hősei, akiknek nemcsak a saját, de gyermekeik életét is kockára teszik bátor tetteikkel. A történet igaz eseményeken, és a Żabińskáék naplójában leírtakon alapszik, melyet 2007-ben könyvként ki is adtak, ami hamar bestsellerré vált.

Halálos iramban 8 – április 13.

Leállni a munkával? Lehetetlen. Bár Dom és Letty nászúton vannak, Brian pedig elvileg maga mögött hagyta a zűrös életet, mégsem élhetnek nyugodtan a Halálos iramban szereplői. Domnak ezúttal egy titokzatos nő miatt veszélybe kevernie magát. A csapat ismét felveszi a harcot a rosszfiúk ellen, és Kubától, New Yorkig, New Yorktól Oroszországig üldözik a világ rendjét felforgatni kívánó bűnözőket. Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russel és Charlize Theron mindent megtesznek, hogy másfél órára lekössék a figyelmünket.

Billy Lynn hosszú, félidei sétája – április

A Ben Fountain könyvén alapuló film főszereplői az Irakból hazatérő katonák. Felsőbb utasításokra a harcokból hazatért férfiaknak részt kell venniük egy háborút népszerűsítő országjáró turnén. Így kerülnek a katonák, köztük Billy Lynn is hálaadáskor egy futballmeccs szünetében a pálya közepére, Beyoncé és a Destiny’s Child társaságában. Amerika ünnepel, pedig semmi okuk a boldogságra: Billyt és társait visszavezénylik a frontvonalba, Billy pedig már egyáltalán nem hisz a célokban, melyekért elvileg háborút indított Amerika. Vajon egyáltalán csak sejthetik-e az Egyesült Államok lakói, hogy miért harcolnak messze földön a katonák? Vajon el tudják-e képzelni, milyen lehet a csatasorban állni? A könyv sikere és Vin Diesel főszereplése elegendő okot ad arra, hogy mi is megnézzük a filmet.