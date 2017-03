Egy hónap múlva kezdődik a 37. Budapesti Tavaszi Fesztivál

Világsztárok és a hazai művészeti szcéna legjobbjai, legendás műalkotások, különleges együttműködések, premierek és számtalan izgalmas köztéri esemény a 37. Budapesti Tavaszi Fesztivál gazdag programkínálatában. Március 31. és április 23. között közel 40 helyszínen, több mint 150 program várja az érdeklődőket a főváros legjelentősebb tavaszi eseménysorozatán.

Az idei fesztiválprogram is fontos évfordulók, tematikus fókuszpontok köré épül. 2017-ben emlékezünk Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulójára. Ebből az alkalomból bemutatóra készül a Magyar Állami Népi Együttes, Ködellik a Mátra című esttel hajt fejet a mester előtt Szokolay Balázs és Szokolay Dongó Balázs, a zeneszerző kamarazenei művei adják a Classicus Ensemble rendhagyó, Múzsák csöndje – Múzsák hangja című koncertsorozatának gerincét is. A fesztivál záróelőadása pedig Kodály Háry János című operájának nagyszabású bemutatója lesz, Anger Ferenc rendezésében, Palló Imre vezényletével.

A kiegyezés történelmi évfordulójáról megemlékezve Liszt Koronázási miséjével áll színpadra az Osztrák–Magyar Haydn Filharmónia és a Bécsi Állami Opera Kórusa, Kiegyezés/150 címmel bemutatóra készül a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, míg a Budapesti Történeti Múzeum Kincsek a város alatt című kiállítása is e korszakot mutatja be.

Március 31-én, a fesztivál nyitónapján, Bertrand de Billy és a Lausanne-i Kamarazenekar lép fel a Zeneakadémián, a Magyar Nemzeti Galériában pedig Újrajátszott múlt címmel nyílik meg a világhírű képzőművész, Georg Baselitz kiállítása.

A fesztiválprogram részeként olyan kiváló művészek adnak koncertet, mint a Budapesten első alkalommal fellépő dél-afrikai operaénekesnő, Pumeza Matshikiza, a zongoravirtuóz Ivo Pogorelich, és a káprázatos technikájú orosz zongoraművész, Gyenyisz Macujev. Hazánkba érkezik Daniele Gatti és a Mahler Chamber Orchestra, a The Shanghai Quartet és a Lappföldi Kamarazenekar.

Ünnepi különlegesség, hogy az Akademie für Alte Musik Berlin és a RIAS Kammerchor a belga karmester, René Jacobs vezényletével, Bach Máté-passiójával lép színpadra nagyszombaton, április 15-én. Hatalmas várakozás övezi John Malkovich és Michael Sturminger új, Just Call Me God – A diktátor utolsó beszéde című előadását, és a világhírű, háromszoros Oscar-díjas olasz operatőr és fotográfus, Vittorio Storaro Writing with Light gyűjteményes kiállítását is, mely utóbbit a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban láthatják az érdeklődők. A számos nemzetközi díjjal elismert Nánási Henrik karmester, a Komische Oper Berlin főzeneigazgatója ritkán vezényel Magyarországon, a fesztiválon azonban a legendássá vált előadást, A varázsfuvolát dirigálja.

Az újcirkusz műfajának sokszínűségét bizonyítja a fesztiválprogramban szereplő három produkció: az ausztrál CIRCA Opus2 című előadása, a Stockholmban alapított Svalbard Company meghökkentő produkciója és a Recirquel Újcirkusz Társulat vadonatúj előadása, az Adieu!

A táncprogram részeként kiemelkedő nemzetközi együttesek vendégjátéka és hazai bemutatók váltják egymást – Ibsen Peer Gynt című drámai költeményét gondolta újra Edward Clug rendező–koreográfus és a Maribori Szlovén Nemzeti Színház Balettegyüttese, de valódi csemegének ígérkezik A kalóz című bemutatója is a Magyar Állami Operaházban. Fuego című flamenco-remekművével érkezik hazánkba a spanyol Antonio Gades Company, az izraeli kortárs tánc rajongóit pedig pedig Sharon Eyal és Gai Behar OCD Love című, technoütemekre komponált koreográfiája szögezi majd a székhez a Trafóban.

A könnyűzene és a jazz műfajában együtt lép színpadra Jamie Winchester és Hrutka Róbert, itt lesz Yasmine Hamdan, triójával érkezik a szaxofonos Steve Coleman, a filmes inspirációkból dolgozó Tarkovsky Quartet, a nu jazz és future jazz legendás zongoristája, Bugge Wesseltoft, valamint az elektronikus zene osztrák mágusa, Richard Dorfmeister és Rupert Huber is.