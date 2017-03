A Spirit Hotel Thermal Spa nyerte el az „Év szállodája” címet

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa Superiort választotta meg a 2016-os év legjobb ötcsillagos szállodájának. Az „Év szállodája” díj ünnepélyes átadására 2017. február 24-én a Corinthia Hotel Budapest szálloda báltermében került sor.

A 2013-ban alapított szakmai elismerést azoknak a hazai szállodáknak ítéli meg minden évben a szövetség zsűrije, amelyek nem csupán kiváló piaci eredményt értek el a megelőző esztendőben, de a maguk kategóriájában kimagasló értéket is teremtettek az innováció, a szolgáltatások minősége, a humánpolitika és a vállalati társadalmi felelősségvállalás területén. Az idén immár negyedik alkalommal kiírt pályázatra összesen 16 szálloda jelentkezett az ország kilenc településéről három-, négy- és ötcsillagos kategóriában.

A rangos díj átvételét követően a Spirit Hotel Thermal Spa*****superior képviselője, Kaisinger András vezérigazgató elmondta, hogy „a természeti és épített környezet páratlan összhangja, a magas színvonalú spa szolgáltatások és a Spirit csapatának felkészültsége mellett a professzionális egészségmegőrző kezelések és az egyedülálló mySPIRIT Egészségprogram teszik sikeressé a hotelt. Ennek köszönhető, hogy az Év Szállodája cím mellett, olyan rangos elismerésekben részesülhettünk az elmúlt évek során, mint a Best Destination Spa of Europe és a Seven Stars Luxury and Hospitality Award Signum Virtutis díjak. A magyar díj különösen kedves nekünk.”

A Spirit Hotel Thermal Spa rövid bemutatása

A Spirit Hotel Thermal Spa*****superior a sárvári hét tó partján, gyönyörű természeti környezetben várja vendégeit 270 elegáns, egyedileg berendezett szobával.

Európa egyik legkülönlegesebb spa szállodája, amelyben ősi rituálék, több ezer éves tradicionális gyógymódok, valamint a legmodernebb tudományos eredményeket felhasználó orvosi állapotfelmérők, diagnosztikus és terápiás berendezések garantálják, hogy a vendégek az ott töltött napok után valóban úgy érezzék magukat, mintha újjászülettek volna.

A szálloda saját termálkútjából származó gyógyvíz számos betegségre kínál enyhülést, wellness és gyógyászati részlegén található közel 70 kezelőhelyiségben pedig közel 100 különböző kezelés vehető igénybe magasan képzett szakemberektől és terapeutáktól.

Az Oázis Spa 22 medencével, 9 különböző szaunával, romantikus pihenő szigetekkel, baldachinos ágyakkal és virágokkal, kis csobogókkal és pergolákkal díszített kerttel a feltöltődés, kikapcsolódás igazi alternatívája.

A Spirit Hotel Thermal Spa*****superior, amely Magyarországon egyedüliként tagja a világ gyógyító szállodáit magába tömörítő Healing Hotel of the World szervezetnek, eddig évről évre növelni tudta vendégéjszakáit, és célja, hogy jelenlegi stabil piacvezető helyét a jövőben is megőrizze a hazai spa szegmensben.