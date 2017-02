Budapest 84 másodpercben

Neked mi jut eszedbe Budapestről? A Budai Vár? A Lánchíd? A pezsgő éjszakai élet? És azt tudod, hogyan látják szeretett városunkat a londoniak? Egy kicsit talán másképp, mint mi.

A The Calvert Journal egy londoni újság, mely a kortárs Kelet-Európa szépségét és kultúráját mutatja be olvasóinak. A minap Budapestet tűzte terítékére, és egy másfél perces videót készített a városról. A szokásos látványosságok (Budai Vár, Bazilika) mellett feltűnnek olyan képek is, melyek Budapest sokkal őszintébb (ám kevésbé mutatós) oldalát mutatják meg. Láthatjuk a metró aluljárójában lévő boltokat, a mocskos lépcsőházakat és a szórólapokkal teleaggatott kapukat.

Akármelyik kocka is ragadta meg leginkább a figyelmedet, mi egészen biztosan újra fogjuk nézni a videót párszor.