21 színész, aki sosem nyert Oscar-díjat, pedig kellett volna

Ahogy az élet, úgy Hollywood is sokszor igazságtalan – legalábbis az Oscar-díjak terén. Rengeteg tehetséges színész maradt trófea nélkül, habár néhányan többször is eljutottak a célvonalig, és szereztek akár több jelölést. Összegyűjtöttünk 21 színészt, akiket úgy is imádunk, hogy sosem nyertek, pedig az alábbi Oscar-díjakra voltak esélyesek!

Glenn Close

1983: Legjobb női mellékszereplő, Garp szerint a világ

1984: Legjobb női mellékszereplő, A nagy borzongás

1985: Legjobb női mellékszereplő, Őstehetség

1988: Legjobb női főszereplő, Végzetes vonzerő

1989: Legjobb női főszereplő, Veszedelmes viszonyok

2012: Legjobb női főszereplő, Albert Nobbs

Robert Downey Jr.

1993: Legjobb férfi főszereplő, Chaplin

2009: Legjobb férfi mellékszereplő, Trópusi vihar Tom Cruise 1990: Legjobb férfi főszereplő, Született július 4-én

1997: Legjobb férfi főszereplő, Jerry Maguire – A nagy hátraarc

2000: Legjobb férfi mellékszereplő, Magnólia

Joaquin Phoenix

2001: Legjobb férfi mellékszereplő, Gladiátor

2006: Legjobb férfi főszereplő, A nyughatatlan

2013: Legjobb férfi főszereplő, The Master

Johnny Depp

2004: Legjobb férfi főszereplő, A Karib-tenger kalózai: A Fekete-Gyöngy átka

2005: Legjobb férfi főszereplő, Én, Pán Péter

2008: Legjobbférfi főszereplő, Sweeney Todd, a Fleet Street démoni borbélya

Harrison Ford

1986: Legjobb férfi főszereplő, A kis szemtanú

Sigourney Weaver

1987: Legjobb női főszereplő, Aliens

1989: Legjobb női főszereplő, Gorillák a ködben

1989: Legjobb női mellékszereplő, Dolgozó lány

Bill Murray

2004: Legjobb férfi főszereplő, Elveszett jelentés

Michelle Williams

2006: Legjobb női főszereplő, Brokeback Mountain – Túl a barátságon

2011: Legjobb női főszereplő, Blue Valentine

2012: Legjobb női főszereplő, Egy hét Marilynnel

2017: Legjobb női mellékszereplő, A régi város

Ed Harris

1996: Legjobb férfi főszereplő, Apollo 13

1999: Legjobb férfi mellékszereplő, Truman Show

2001: Legjobb férfi főszereplő, Jackson Pollock

2003: Legjobb férfi mellékszereplő, Az órák

Annette Benning

1991: Legjobb női mellékszereplő, Svindlerek

2000: Legjobb női főszereplő, Americai szépség

2005: Legjobb női főszereplő, Csodálatos Júlia

2011: Legjobb női főszereplő, A gyerekek jól vannak

Viola Davis

2009: Legjobb női mellékszereplő, Kétely

2012: Legjobb női főszereplő, A segítség

2017: Legjobb női mellékszereplő, Fences

Liam Neeson

1994: Legjobb férfi főszereplő, Schindler listája

Edward Norton

1997: Legjobb férfi mellékszereplő, Legbelső félelem

1999: Legjobb férfi főszereplő, Amerikai história X

2015: Legjobb férfi mellékszereplő, Birdman

Gary Oldman

2012: Legjobb férfi főszereplő, Suszter, szabó, baka, kém

Ralph Fiennes

1994: Legjobb női mellékszereplő, Schindler listája

1997: Legjobb női főszereplő, Az angol beteg

John Travolta

1978: Legjobb férfi főszereplő, Szombat esti láz

1995: Legjobb férfi főszereplő, Ponyvaregény

Laura Linney

2001: Legjobb női főszereplő, Számíthatsz rám

2005: Legjobb női mellékszereplő, Kinsey

2008: Legjobb női főszereplő, Apu vad napjai

Amy Adams

2006: Legjobb női mellékszereplő, Junebug

2009: Legjobb női mellékszereplő, Kétely

2011: Legjobb női mellékszereplő, A harcos

2013: Legjobb női mellékszereplő, The Master

2014: Legjobb női főszereplő, Amerikai botrány

John Malkovich

1985: Legjobb férfi mellékszereplő, Hely a szívemben

1994: Legjobb férfi mellékszereplő, Célkeresztben

Samuel L. Jackson

1995: Legjobb férfi mellékszereplő, Ponyvaregény