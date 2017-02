10 rekord az Oscar-díj történelméből

Már majdnem itt a vasárnap, amikor a FUNZINE csatlakozik az Anker’t Oscar-váró bulijához, hogy élőben közvetíthessünk a 89. Oscar-díjátadó történéseiről. Mielőtt buzgó esélylatolgatásba kezdenénk, nézzük meg, mely filmek kapták a díjátadó történetében a legtöbb aranyszobrocskát.

A legtöbb Oscar-díjat nyert filmek:

Ben-Hur – 1960, Titanic – 1999, A gyűrűk ura: A király visszatér – 2004. Nem kevés szobrocskát zsebelhettek be: pontosan tizenegyet kapott mindhárom alkotás.

Ki ne látta már volna ezeket a klasszikusokat? Szerintünk megérdemelt volt a díjeső.

A legtöbb Oscart nyert személy: Walt Disney – 29 Oscar-díj

Disney többek között négy tiszteletbéli és egy poszthumusz díjat is elnyert. Egyik nyertes alkotása a Micimackó és a szeles nap a legjobb rövidfilm és legjobb mese díját is kiérdemelte 1969-ben. A mesegyáros nevéhez még egy rekord kötődik: őt nevezték a legtöbbször Oscar-díjra, szám szerint 59-szer.

A legtöbbször kitüntetett rendező: John Ford – 4 Oscar-díj

John Fordra 1936-ban figyelt fel a világ, amikor elkészítette A besúgó című filmjét, melyért meg is kapta a legjobb rendezésért járó Oscart. Ford ezután sem állt meg: két egymást követő évben is díjazták az Érik a gyümölcs (1941) és a Hová lettél, drága völgyünk? (1942) filmjeit. Utolsó Oscarját 1953-ban söpörhette be, A nyugodt férfi című filmjéért.

Legtöbb Oscart kapó színésznő: Katharine Hepburn – 4 Oscar-díj

Még a 19 Oscar-jelöléssel büszkélkedő Meryl Streep sem tudta túlszárnyalni Katharine Hepburnt. A színésznő az Ébredj velünk (1934), Találd ki, ki jön vacsorára, (1968), Az oroszlán télen (1969) és az Aranytő (1982) filmjeiért kapta az elismeréseket.

Ötök társasága

Az Ez történt egy éjszaka (1935), a Száll a kakukk fészkére (1976) és A bárányok hallgatnak (1992) mindhárman megnyerték az öt legfontosabb díjat, vagyis a legjobb vágás, a legjobb rendezés, a legjobb színész és színésznő is, valamint a legjobb forgatókönyv kategóriák díjait zsebelhették be.

Már egy Oscar elnyerésétől is a fellegekben járnak a színészek és rendezők, képzelhetjük, mekkora eufória lehet egyszerre 5 díjat is bezsebelni. Vajon mi lehet ezeknek a filmeknek a titka?

Az első nő, aki megnyerte a legjobb rendezői díjat: Kathryn Bigelow, A bombák földjén – 2010

Amikor James Cameront jelölték a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjara a bombasiker Avatar című filmjéért, mindenki biztos volt benne, hogy meg is nyeri a szobrocskát. Mindenki meglepődött, amikor végül Kathryn Bigelow sétálhatott haza az Oscarral. A történet külön bája, hogy a rendezőhölgy Cameron exfelesége.

Az első Oscar-díjas afroamerikai: Hattie McDaniel, Elfújta a szél (1940)

Hattie McDaniel nyerte el 1940-ben a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat az Elfújta a szél című filmben nyújtott alakításáért. Szintén ő volt az az első afroamerikai nő, aki elsőként énekelt egy amerikai rádióban.

Első afroamerikai férfi, aki Oscart nyert: Sidney Poitier, Nézzétek a mező liliomat! (1964)

Az Oscar-történelem igazi mérföldkövének számított, amikor Sidney Poitier megnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó kitüntetést 1964-ben a Nézzétek a mező liliomait! című filmben nyújtott alakításáért.

A legidősebb legjobb színész kategóriában nyert színész: Jessica Tandy, Miss Daisy sofőrje (1990)

Kereken 80 éves volt Jessica Tandy, amikor hazavihette a legjobb női főszereplőnek járó Oscart a Miss Daisy Sofőrje című filmért. A színésznő nagyon jól járt, hogy elvállalta a szerepet, ugyanis egy Golden Globe-ot és egy BAFTA-díjat is bezsebelhetett érte.

A legtöbb jelölést kapó színésznő: Meryl Streep (19)

Stanley Tucci kezdett el azzal viccelődni, hogy el kéne törölnie az Amerikai Filmakadémia azon szabályát, mely szerint egy színészt maximum 16-szor lehet jelölni. A korlátozás legnagyobb vesztese Meryl Streep volt, aki már eljátszotta mind a 16 esélyét. A szabályt 2010-ben szüntették meg, azóta pedig már háromszor is jelölték Merylt Oscarra.