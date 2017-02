Szabadítsd ki Puskás Petit!

Közeledik minden idők legelső szabadulószoba VB-je: Amerikától Ázsiáig a Red Bull Mind Gamers döntőre készülnek a földkerekség legjobbjai, és velük együtt Puskás Peti is. A The Biebers frontemberét február 27-én egyedül bezárják egy szabadulószobába, ahonnan csakis a Te segítségeddel fog tudni kijutni.

Hétfőn 19 órakor egy bunker ejti foglyul Puskás Petit, ahol 30 perc alatt kell hatástalanítania egy bombát. Számos logikai feladat vár rá – ám ezeket egyedül nem fogja tudni megoldani, így online mellé szegődő csapattársaira támaszkodik majd. Ha letelt a fél óra, a bomba felrobban, a kérdés, hogy Petivel, vagy nélküle… Kapcsolódj be online, bízd magad logikai, vizuális és stratégiaalkotó képességeidre és segíts Petinek a Facebook oldalán keresztül az élő közvetítés alatt 2017. február 27-én 19:00-tól 19:30-ig!

“Már kissrácként is imádtam a kalandjátékokat, és számítógépen is sok ilyet játszottam. Rejtvény, kijutás, logikai feladatok, mindenféle jöhet! És még jobb, ha ezeket nem csak a képernyőn, de élőben is kipróbálhatom, így nagyon örültem, amikor elkezdhettem végre igazi, 3D szobákban gyakorolni. Most egy kicsit izgulok persze, hogyan fogok kijutni a bunkerből, mi van, ha nem jövök rá valamilyen megoldásra… Bízom a leendő segítőtársaimban, és abban, hogy együtt minden kihívásra megtaláljuk a választ és 30 percen belül teljesítjük az összes feladatot” –