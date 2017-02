Kevesebbet érnek a nők a férfiaknál?

Már jócskán beléptünk a 2017-es évbe, de a magyar nőknek valójában csak most kezdődik az év, hiszen mindeddig a 2016-os fizetésünkért dolgoztak. Most az Elle Magazin kezdeményezésére tucatnyi híresség és üzletember kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy a #nőiújév sajnos csak február 24-én kezdődik. Közösen azonban tehetünk ez ellen!

Ha azt gondolod, megvalósult a nemek közötti egyenlődés, akkor ki kell ábrándítsunk. Habár ritkán feszegetjük azt a jelenleg is fennálló problémát, hogy a nők még mindig nem érnek annyit, mint a férfiak, de attól még ez az igazság. Leglábbis a munkaerőpiacon, hiszen a Global Gender Gap Report szerint, 170 évnyi gazdasági hátrányban vannak az “erősebbik nemhez” képest.

A magyar nők naponta 46 perccel dolgoznak többet a férfiaknál, összességében 13,2%-kal kevesebb kereset mellett. Emellett az európai nőkhöz hasonlóan, átlagosan heti 26 óra fizetetlen tevékenységet – házimunkát, idősgondozást – végeznek, míg a férfiak mindössze heti 9 órát. Ez a probléma nemcsak a jelenleg dolgozókat érinti, hanem befolyásolhatja a felnövekvő generáció, gyermekeik motiváltságát is, tehát hosszútávon konzerválhatja ezt az igazságtalan helyzetet.

Liptai Lívia az Elle Magazin főszerkesztője és a #nőiújév életre hívója kiáll a nők egyenlő bérezéséért:

“Magyarországon a nők 13,2 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a férfiak, tehát ugyanannyi pénzért, amennyit egy férfi 2016-ban megkeres, nem december 31-éig dolgoznak, hanem február 24-éig. Ezzel nem csak az a baj, hogy ennyi idő alatt megtanulhatnának egy nyelvet vagy kiolvashatnának akár 20 könyvet is, hanem hogy ezzel a tettel a munkáltatók önkéntelenül is azt üzenik, hogy az a munka, amelyet végeznek, nem olyan értékes, mint a férfiaké. Nem csak a munkahelyén töltött percei nem érnek annyit, hanem azok az évek sem, amelyeket tanulással vagy szakmai gyakorlattal töltött. Ami még rosszabb,hogy azoknak a lányoknak, akik épp most tervezgetik a jövőjüket, mindez azt üzeni, hogy az ő idejük nem értékes. És ezáltal az életük is kevésbé értékes, mint a férfiaké.“

Ugyanezt állítja a Defacto blogon megjelent tanulmányban a Közép-európai Egyetem két kutatója, Pető Rita és Reizer Balázs is. Szerintük egy jól kereső nő 26 százalékkal kap alacsonyabb bért, mint egy jól kereső férfi.

Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy megéri-e karriert építeni és sikeres nőnek lenni, hiszen a vállalati hierarchiában felfelé haladva mind több a férfi. Azaz, ahogy növekszik a tét és a bérezés, úgy szorulnak ki a nők a jövedelmezőbb munkakörökből.

Világszerte egyre több ismert személyiség szólal fel a bérszakadék ellen. Jennifer Lawrence, Venus Williams vagy Natalie Portman is egyenlő fizetést követel a nők számára. Annak érdekében pedig, hogy Magyarországon is mielőbb megtörténjen a szemléletváltás, tucatnyi hazai híresség és az üzleti élet meghatározó szereplői nálunk is kampányba kezdtek. Közös erővel igyekeznek felhívni a figyelmet a #nőiújév problémájára.

Az alábbi videóban láthatjuk többek között D. Tóth Krisztát, Erős Antóniát, Schell Juditot, Winkler Nórát, Réz Anna filozófust, továbbá Hajós Andrást és Vitáris Ivánt is. Azonban nemcsak hírességek szólalnak fel a nők kihasználása ellen: Vidus Gabriella az RTL Magyarország vezérigazgatója és a Prezi három alapítója, Árvai Péter, Somlai-Fischer Szabolcs és Halácsy Péter is kiáll az ügy mellett.

Vidus Gabriella a kampány egyik támogatója elmondta:

“Fontosnak tartom ezt a kezdeményezést, hogy a nők és férfiak egyenlő munkáért egyenlő bért kaphassanak. Bízunk benne, hogy sikerül felhívni erre a problémára a figyelmet, ami aztán valódi tettekre sarkallja a munkáltatókat, ahol ilyen egyenlőtlenség előfordulhat.”

A #nőiújév kampány ezért párbeszédre hív mindenkit, hogy a bérezésbeli igazságtalanság mielőbb megszűnhessen. Remélve, hogy így nem kell 83 évet várni a nemek közötti egyenlőség megvalósulására.