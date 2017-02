Nem hagyunk unatkozni! – Összegyűjtöttük a legjobb hétvégi programokat

Ezen a hétvégén sem hagyunk programok nélkül. Sőt, ezúttal mi magunk is készültünk egy izgalmas vasárnap esti eseménnyel, hogy tökéletesen zárhasd a hetet. Olvass tovább, ha meg akarod tudni, hol fog a FUNZINE szerkesztősége feltűnni a hétvégén. Annyit segítünk, hogy az Oscar-díjátadóhoz van köze….

Drukkolj velünk a Mindenkinek! – And the OSCAR Goes to – Anker’t – 19:00

A Budapest Secret Cinema és a Filmtekercs.hu negyedik alkalommal szervezi meg közösen az Oscar-díjátadó bulit. A tavalyi évhez hasonlóan idén is az Anker’t biztosítja a helyet. Lesz filmvetítés, zene és játék, és természetesen a FUNZINE is ott lesz, hogy a kerekasztal beszélgetésben együtt tippeljük meg a szervezőkkel, vajon kikhez fognak kerülni a szobrocskák.

I. Food Truck Rally – Millenáris – péntektől vasárnapig

A ’Food Truck Show’ fesztiválok elsődleges célja, hogy egy időben és helyen mutassa be a minőségi ételeket, italokat kínáló, mozgásra képes vendéglátó járműveket. A változatos alapanyagokból készülő ételek mellett a vendégek, kézműves szörpökkel, sörökkel, pálinkákkal és borokkal olthatják szomjukat rendezvényeiken.

Csütörtök – február 23.

BadGirlz pres. GIRL POWER – BADGIRLZ – 21:00

Decemberi különkiadásunk után, a legfrissebb Girl power éjszakáján Marchello vezetésével már a tavaszra készülnek. A vendégekkel és meghívott partnereinkkel segítenek nekünk, hogy mire az első lenge ruhás nap beköszönt, bomba alakban pompázhassunk, készen a fesztiválszezonra.

Felnőtt JátszóParty! – Elevenpark- 20:00

Magyarország legnagyobb beltéri játszóháza kinyitja kapuit a kikapcsolódni, szórakozni vágyó felnőtteknek is!

Gyere el munka vagy suli után a 4000nm alapterületű játszóházba és lazíts barátaiddal nem mindennapi környezetben.

I am surrounded by – Printa – 19:00

Nem tudom elmondani, mit szeretnék, csak azt tudom, hogy ez nem az. Nincs esetleg más ötleted? Gyerünk te olyan kreatív vagy.Hát itt tartunk. Számtalan brief után, a határidő előtt egy órával keressük azt az ötletet, amit egyszer már kipróbáltunk. A kiállításon Puskás Marcell, grafikus egyedi betűtípusaival létrehozott tipográfiai poszterein elevenednek meg a legnevetségesebb ügyféli briefek koronázatlan gyöngyszemei.

Szociopoly társasjáték és tárlatvezetés – Kassák Múzeum – 17:00

A kiállítás a századelőtől a rendszerváltásig terjedő időszak lakhatásért folytatott küzdelmeit tekinti át, bemutatva az érintettek közös cselekvési stratégiáit, a megélhetésért folytatott praktikákat, megoldási kísérleteiket és önszerveződésüket.

Péntek – február 24.

Farsangi Fánkfesztivál – Kőrösy József utca – vasárnapig

Több mint 50 féle hagyományos és új vonalas fánk, street food, hagyományos farsangi étek és még megannyi finomság kerül terítékre. A finom ételeket természetesen különleges borok, pálinkák, sörök és farsangi koktélok fűszerezik. A rendezvényre élő fánk készítéssel, ingyenes családi programokkal és farsangi mulatsággal készülnek.

Corvin Black pres. Pisetzky – Corvin Club – 23:00

Egyszerre erőteljes és melankolikus hangzás, gazdagon árnyalt zenei struktúrák, nagy amplitúdók és trippy grooveok jelentették a fiatal olasz sound designer számára a beszállókártyát a nemzetközi véráramba. Milánói műhelyében készülő sötét, lírai hangszobrai nem csak a helyi illetőségű Just This érdeklődését keltették fel, a Sasha által vezetett Last Night on Earth is lecsapott rá egy Hunter/Game-mel közös EP erejéig.

Szerelem és Bor – Belvárosi Kulturális Szalon – 19:00

Egy est, egy élet… A világot meghódító zongorista és borász, Liszkay Mihály a Káli-medencében a semmiből teremtette meg a magyar Toszkána egyik ékkövét, a monoszlói szőlősbirtokot. Személyes varázsa, életszeretete mindenkire hatással van. Tölts velünk egy könnyed estet a szerelem, a bor és a költészet jegyében.

Idegenvezetők Világnapja – Óbudai Múzeum – vasárnapig

A programokon minden résztvevő a múzeum pénztárában megváltott – az Idegenvezetők Világnapja alkalmából – kedvezményes belépőjeggyel vehet részt, valamint a tárlatvezetés díját is elengedjük. Az esemény múzeumunkat érintő programjai minden esetben regisztrációhoz kötöttek, regisztráció: bartok.linda@obudaimuzeum. hu e-mail címen vagy a +36 1 250 10 20-as telefonszámon.

This is How We Do It – Fröccsterasz Télikert – 22:30

Hangosan kezdtük az évet, hát folytassuk is így. Lassan belakjuk a Fröccsteraszt és a feladat ismét ugyanaz: üvölteni a refrént, kezeket a magasba és bólogatás ezerrel. Dj QUICK és Dj O’ NEAL pénteken újra sikításra bír, semmi sem tilos csak az üres pohár! Belvárosi fiataloknak –és nem csak fiataloknak-, akik élik az aranykort.Lazaságra fel, r’n’b és hip-hop mindfelett!

Szombat – február 25.

BBU Föld Alatti Futás 2017 – Rottenbiller Park – 8:00

Verseny nevezési lehetőségek: Ovis futam(300m), Mini sulis futam(700m), Sulis futam(1400m), Alagút Kör 4km (14év alatt), Alagút Kör 4km (14év felett), Alagút Minimaraton(7km), Alagút Félmaraton, Alagút túra (14év alatt), Alagút túra (14év felett), Családi futam(700m), Alagút Félmaraton váltó.

VI. Wedding Pop-up Bazár – Brody Club Life – 10:00

Unod az egyforma esküvőket? Friss ötleteket szerezhetsz a város legbohémabb esküvői rendezvényén, a 6. Wedding Pop-up Bazáron. Stílusos, különleges ruhákat, dekorációt nézhetsz meg, találkozhatsz kreatív esküvői szolgáltatókat, akik ellátnak tanácsokkal és válaszolnak a kérdéseidre. A részvétel ingyenes.

H E D O N I S M – Lazy – 18:00

Sziklai Pali tetováló művész mindig igyekezett úgy alakítani a vendégkörét, hogy kifejezetten a stílusa miatt keressék fel. Növényi/botanikus tetkóktól az állatos és szürreális mintákig tervezett és bőrre vitt már mindent, így elég anyag összegyűlt hozzá, hogy egy kiállítás keretei között bemutassa munkásságát a nagyérdeműnek!

Magyar Borok Bálja 2017 – Corinthia Grand Hotel 17:00

Ahogy minden évben, 2017-ben is az ország aktuális legjobb borai kapnak lehetőséget, hogy a Magyar Borok Bálja borsorát adják. A hét pincészet az ország hat különböző borvidékét mutatja be egy-egy kiváló boron keresztül. A menüsor összeállításában három étterem – köztük egy Michelin-csillagos – valamint egy cukrászda működnek közre.

Karnevál és disznótoros hétvégi mulatozás -Margitutcakilencben – vasárnapig

Farsangés disznótoros mulatság a Margitutcában, 25-én este koncerttel és óriásmulatsággal. A tervezett költözés előtti nagy megmozdulás.Délelőtt 10-kor kezdődik a disznóvágás, emellett párhuzamosan 11-től farsangi gyermekfoglalkozás lesz, este 19-től pedig fellép a Dynamite Dudes rockabily country zenekar.

Agyunk Titkai – A Pszichológia napja 2017 – Sophianum – PPKE BTK – 10:00

A Magyar Pszichológiai Társaság 2009-ben hagyományteremtő szándékkal indította el A pszichológia napja című tudományos ismeretterjesztő programját, amelyet azóta minden évben, a Társaság 1928-as megalakulásának időpontjához illesztve, február végén rendezünk meg. A program célkitűzése, hogy a mindennapi életünket érintő pszichológiai ismeretek tudományos eredményei, alkalmazott területei és gyakorlati vonatkozásai a laikus nagyközönség számára is elérhetőek legyenek.

Cambio Dolor – Ultimate Soap Opera Night – Toldi Club – 22:00

Betty a csúnya lány, Guberálós Maria, Vad Angyal, botorkáló Eszmeralda. Ugye emlékeztek még? Megtörténik a lehetetlen: a legmenőbb POP slágerek mellett, ezen az estén a szappanoperáké a főszerep. A kivetítőn trónbitorló rokonok, átkozott haszonlesők, hajtépés és temperamentumos pofonok.

Vasárnap – február 26.

Hattyúk tava – Uránia – 11:00

A lenyűgözően szép balett és a páratlan zenemű ötvözete a moszkvai Bolsoj Színházban született 1877-ben. Odette, a fehér hattyúlány és riválisa, Odilia, a fekete hattyúlány kettős szerepében Szvetlana Zaharova jeleníti meg a sebezhetőséget és a fortélyosságot. Társa a darabban a Siegfired herceget erőteljesen és érzelemdúsan megjelenítő Gyenyisz Rodkin.

TerraPlaza XX5 nemzetközi egzotikus állat kiállítás és vásár – Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont – 10:00

Egzotikus állat kiállítás és vásár, mely nem csak Közép-Európa egyik legnagyobb terrarisztikai és akvarisztikai rendezvénye, hanem közönségtalálkozó és egy életforma is egyben.Száz válogatott nemzetközi kiállító és többezer látogató emeli a TerraPlaza-t Magyarország piacvezető kisállat expójává.

A Nyócker Csillagai – Gutenberg tér – 10:00

Rendhagyó kalandozásra indul a Budapest Beyond Sightseeing a pesti zsidó kultúrában, a Gutenberg tér játszóteréről. A séta során a Nyolcadik kerület zsidó kincseit kutatják fel. Mendemondák és a múlt pletykái kísérik az utat, ahogyan a sokszínű romantikus Nyolcker mélyére hatolhatsz.A hámló homlokzatokon, kapukon, törött ólomüvegeken felbukkanó Dávid csillagok egy valaha élettől pezsgő zsidó szubkultúrát rajzolnak ki. Hangulatos, ósdi utcákon át a Teleki tér forró levegőjű, markáns világához érhetünk el. Végül egy Európában egyedülálló, ma is működő lakás zsinagógába zárul a séta.

