Így dobd fel a lakáshirdetésed

A lakásvásárlás nehéz ügy. Vagy túl kicsi, vagy túl nagy a kiszemelt lakás, vagy túlságos kint van, vagy túl zajos helyen. Nem könnyű történet ez. Főleg, ha még az ingatlanról feltöltött képek sem tudnak kellőképpen meggyőzni. Akad persze ellenpélda is, amikor pont, hogy a lakásról készült fotók ösztönöznek a vásárlásra. Mint például most.

Egy 13. kerület lakás tulajdonosai szemmel láthatóan kreatívak. Ez nem is csoda, hiszen aktívan alkotó művészekről van szó, akik a lakóépületük lépcsőházának falát is vászonnak nézték. Soós Nóra és Győri Márton nemcsak Kresz Géza utcai lakásukat dobták fel színes és vidám műveikkel, hanem a lépcsőházukat is.

A nem mindennapi hirdetést az Urbanista is megírta, majd az Indexhez az egyik szomszéd az alábbi levelet küldte be:

“A házban lakom, a két lakást egy 2 gyerekes festő házaspár kínálja. Soós Nóra és Győri Márton festőművészek. Marci ötlete volt 1-2-3 éve, hogy nekiállna festegetni, a ház pedig hagyta. Őrültekkel nehéz… :-) Hál’isten. 2 vagy 3 alkalommal festegetett, és a végeredményt Ön is láthatja. Ez egy lakóközösség, ahol nincsenek nagy közös banzájok. Páran láttak már más országokban lakóközösségeket, éltünk is egy páran arrafelé, így tele van a földszint kerékpárokkal. A ház elé, szintén Márton intézésében, kerékpáros parkolót gründoltunk ki az önkormányzattól.”

Ha meg akarnád venni a 77 négyzetméteres, 3+1 szobás lakást, még több infót adunk hozzá, csak kattints erre a linkre.