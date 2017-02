Ilyen egy igazi szellemváros – Így néz ki ma Csernobil

31 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. A szerencsétlenség miatt 200.000 embert kellett kitelepíteni nemcsak Csernobilból, de a környező településekről is. Az ukrán város azóta is lakatlan – és ijesztően néz ki.

A lezárt területről az English Russian közölt sokkoló képeket. A képeken látható fiúk Roman és Maxim, akik rutinosan mozognak a terepen: már többször is illetéktelenül behatoltak a kísértetvárosba. A sugárzás erőssége még mindig kiugróan magas: alig pár lépésnyire a lezárt átkelőtől az egészségügyi határérték tízszerese – pedig a rendszerváltás előtt megsérült reaktor innen 10 kilométernyi távolságban van.

Maxim régebben több, legálisan is engedélyezett túrát is tartott Csernobilban, ahol a program állandó része volt az egyik helyi iskola felkeresése. Az itt elénk táruló látvány a legdurvább horror filmekben is megállnák a helyét: félig leomlott falak, hulló vakolat, összetört kémcsövek, gyomos udvar – és egy még mindig működő zongora.

A fiúk legsokkolóbb képeit gyűjtöttük össze.